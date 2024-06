Zatímco čekáme na deskovku Dragon Eclipse od Awaken Realms, vychází její počítačová verze

25. 6. 2024 9:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Awaken Realms (Nemesis, Tainted Grail, ISS Vanguard) má mezi nejčerstvěji crowdfundovanými tituly hru Dragon Eclipse, která je určená pouze jednomu nebo dvěma kooperujícím hráčům, kteří budou krotit draky a budovat si karetní balíček v rámci kampaně odehrávající se na stránkách knihy.

Zatímco deskovka je ještě stále ve vývoji, a ještě se ani nezačala vyrábět, natož rozesílat hráčům, kteří její vznik podpořili, tak studio Awaken Realms s pomocí studia Fardust už vydává její digitální adaptaci nazvanou jednoduše Dragon Eclipse.

Ta je od 24. června dostupná v předběžném přístupu na Steamu a láká na hratelnost ne nepodobnou hitu Slay the Spire. 2D ilustrovaná grafika odhaluje práci s kartami, manou a týmem vašich zvířátek, která budou útočit na nepřátelský tým (řízený hrou) na druhé polovině obrazovky.

Budete tu hrát za jednoho ze šesti krotitelů s vlastními balíčky a herními styly, nakupovat nové karty, ochočovat nová zvířátka, vyvíjet je a po všech stránkách se tak vylepšovat v boji, který tu hraje prim.

Tvůrci předpokládají, že hra setrvá v předběžném přístupu od 3 do 6 měsíců. Připomeňme, že Awaken Realms není na poli videoher žádným nováčkem. Před třemi lety vydalo výbornou karetní hru Tainted Grail: Conquest a již přes rok má v předběžném přístupu akční RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon.