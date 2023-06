Začalo postupné odhalování všech karet edice Pán prstenů pro Magic: The Gathering. Které nás nejvíc zaujaly?

1. 6. 2023 8:45 | Deskovky | autor: Václav Pecháček

Edice s tematikou Pána prstenů pro Magic: The Gathering se rychle blíží, Tales of Middle-earth vycházejí již 23. června. To znamená, že vydavatelství Wizards of the Coast bude postupně odhalovat kartičky, které budeme za pár týdnů vytahovat z balíčků. Tento proces začal právě teď, a ačkoliv poslední karty nám budou představené až 9. června, pojďme se už teď podívat na první vlaštovky.

zdroj: Wizards of the Coast

(Budu do článku vkládat obrázky některých zajímavých karet, ale pokud si chcete sami prolistovat vše dosud zveřejněné, zamiřte třeba na Scryfall.)

Ještě než se pustíme do konkrétních mechanik a karet, pár slov k uměleckému stylu. Na internetu se strhla menší bouřka týkající se neobvyklé rasové diverzity obyvatel Středozemě, mě ale daleko víc zaujalo to, jak málo jsou ilustrace uzemněné. Pán prstenů není fantasy Warhammer nebo Warcraft, ale řada obrázků by do těchto přepálenějších světů v pohodě zapadla. Podívejte se například na Sarumanovo čarování nebo tenhle dúnadanský meč.

zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Neříkám, že je to nutně špatně, každá nová interpretace Středozemě může nabídnout zajímavý a potenciálně inspirativní úhel pohledu, ale čistě z mojí subjektivní perspektivy se mi vlastně docela dost artů moc nezamlouvá. Byť je pravda, že některé jsou nádherné a kreativní zároveň, například Sauron, Temný pán. Proč by vlastně musel pod přilbou skrývat celý obličej?

zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Ale pojďme se přesunout ke konkrétním kartám zajímavým z herního hlediska. Vykopneme to první z centrálních mechanik, která souvisí s hobity a točí se kolem produkce a konzumace obrovského množství jídla. Což rozhodně zní kanonicky adekvátně. A kdo by tenhle nutričně pozitivní přístup k životu mohl vyjádřit líp než Sam Křepelka a Ječmínek Máselník, hostinský od Skákavého poníka?

zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Jídlo vám umí léčit životy, navíc s ním pracují různé další karty (včetně tady našeho Sama), takže malý nárůdek z Kraje bude na bojišti relevantní, i když to nejsou zrovna brutální bijci. A když se bavíme o brutálních bijcích, na bojištích Středozemě samozřejmě nemůžou chybět skřeti. Jestli si pamatujete na hordy nemrtvých z edice War of the Spark, bude vám mechanika Amass jistě velmi povědomá:

zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Zkrátka a dobře si postupně tvoříte obrovskou armádu havěti v podobě jednoho mocného tokenu. Ale nejen vojsky postradatelných otroků je Sauron živ. Bavíme se tu o Pánu prstenů, a roli tak samozřejmě musí hrát Jeden Prsten. Ne, teď nemyslím tu jednu jedinou kartu na světě, kterou rozbalí nějaký opravdový šťastlivec, ale mechaniku „pokušení Prstenem“.

zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Když vás Prsten pokouší, můžete ho přiřadit novému nositeli, který posléze získává různé bonusy. A čím častěji se to během hry stane, tím jsou efekty silnější a silnější. Plus samotný akt pokušení někdy spouští efekty různých karet, takže zlatá hračička bude mít na bojišti svoje místo v každém druhém balíčku, i když třeba nebude přítomná přímo jako konkrétní artefakt.

Z dalších zajímavých karet bych rozhodně chtěl vypíchnout Mordorský trebuchet, který dokáže metat devadesátikilové projektily na vzdálenost tři sta metrů nebo úžasně kreativní a poetický Dlouhý seznam entů, u kterého si můžete připadat jako Stromovous složitě luštící hádanku původu Smíška a Pipina.

zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Jsou tu samozřejmě i některé extrémně mocné potvůrky a bytosti. Některé jste už v dnešním článku mohli zahlédnout, ale ještě bych k nim určitě přidal mohutného Stromovouse, prvního mezi enty, nebo Aragorna Sjednotitele, který prokazuje vážně pozoruhodnou všestrannost.

zdroj: Foto: Wizards of the Coast zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Zbytek zatím odhalených karet si můžete prohlédnout v galerii Scryfall nebo jinde na internetu. Uvidíme, s čím se Wizards of the Coast v příštích dnech ještě vytasí, my vám každopádně plánujeme přinést pokrytí tolkienovské edice v psané formě i na videu.