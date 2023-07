Vzhůru na Eylau! – Nová série napoleonských válečných her začíná bitvou u Jílového

21. 7. 2023 9:23 | Deskovky | autor: Aleš Smutný

S wargamami a deskovkami z období Napoleonských válek je kříž. Trpí tím, že buď jsou příliš komplexní a než pohnete jedním sborem, můžete často jít rovnou spát, nebo jsou naopak příliš snadné, postihují jen část bojiště místo celé bitvy a místo nutnosti myslet ve čtyřech prostorech (ano, i v čase), jen řešíte, jestli voltižér Pierre něco trefil. Dalším pokusem o vytvoření smysluplné válečné deskovky z toho období je série Battles of Napoleon, jejíž první díl s všeříkajícím názvem Eylau 1807 se objevil na Gamefoundu.

U nás je tento střet známý jako bitva u Jílového a odehrál se – jak z názvu pochopíte – v roce 1807. Šlo o nesmírně krvavou bitvu mezi Napoleonem a ruským generálem Bennigsenem. Do finálního počtu mrtvých a zraněných, který dosáhl podle odhadů až k padesáti tisícům mužů, se promítl fakt, že veškerou logistiku ovlivňovalo nepříznivé počasí, svou roli sehrály i rozkazy, které Rusové získali a mnoho dalších faktorů.

Bitva byla nakonec hodnocená spíš jako nerozhodná, což dle mého úsudku vedlo i k tomu, proč se designér Uwe Walentin se studiem Sound of Drums rozhodli začít svou sérii právě s touto bitvou. Jílové totiž nemá jasného vítěze, během bitvy se odehrála řada zcela výjimečných událostí, které změnily její dosavadní tok a tak i hráči budou vstupovat do relativně vyrovnaného scénáře.

zdroj: Sound of Drums

Battles of Napoleon: Volume I – EYLAU 1807, jak zní celý název hry, bude využívat dnes tolik oblíbeného systému náhodné aktivace jednotek. Na jednu stranu jde o sympatický odklon od notně zastaralého střídání stran (IGOUGO), na druhou pořád o vašem taktickém postupu rozhoduje náhoda v tom, jestli si zrovna vytáhnete, co by se hodilo. Nicméně, pro tak chaotickou bitvu, jako byla ta u Jílového, jde o skoro ideální scénář. Až vám někde zůstane maršál Augereau stát uprostřed nepřátelské palby, protože vám nevyšel tah, řeknete si, že tak to bylo i ve skutečnosti.

Bojuje se na dvou hexových mapách s topografií bojiště, přičemž jednotky jsou reprezentované čtvercovými žetony, kterých je v balení požehnaných 1 120. Každá strana představuje dva možné stavy dané jednotky, přičemž ty se liší podle toho, o jaký typ jednotky ze svaté trojice pěchota – jízda – dělostřelectvo jde. Pěchota může být buď v linii, nebo koloně. Jízda je buď čerstvá, nebo s unavenými koníčky a dělostřelectvo buď připravené k palbě, nebo připravené k pohybu.

zdroj: Sound of Drums

Sytém aktivací umožňuje aktivovat tu samou jednotku několikrát, ale ta je pokaždé méně a méně účinná kvůli únavě. Měli byste tak teoreticky balancovat mezi postupnou, rozvážnou strategií na bojišti a odvážnými, agresivními kroky, jakým byl třeba Muratův jízdní útok, který patří mezi největší hromadné útoky kavalerie v lidské historii. Samozřejmě nebude chybět role počasí, únavy atd.

V základu rozhodně nezní tenhle kousek špatně a vypadá to, že by mohl najít svoje místo na slunci v prostředí, které rozhodně netrpí nezájmem designérů. Tvůrce samozřejmě čeká nelehký úkol dodržet to, co si předsevzal, tedy vybalancovat přístupnou válečnou deskovku s velkým strategickým manévrováním. Podporovatele na Gamefoundu zatím přesvědčil, protože požadovanou částku 120 tisíc korun vybral už pětkrát.

Vy se ještě do pondělí můžete ke kampani hry Battles of Napoleon: Volume I – EYLAU 1807 přidat za 1 600 korun, pokud si tedy vystačíte se základní hrou a dodatečnými odemčenými cíli, které vylepšují komponenty. K dispozici je také sběratelská edice za 3 500 korun v dřevěné krabici, která navíc obsahuje látkové pytlíky, pořadače na žetonky a tematické mapy. A pro skutečné fajnšmekry je tu ještě možnost za 12 tisíc korun získat kromě výše řečeného i večer s vývojovým týmem a podepsanou krabicí.

Poštovné dělá tři stovky a z celkové částky ještě uhradíte daň. A protože je hra už po všech stránkách hotová, tedy kromě výroby, která započne hned po kampani, tak k jejímu odeslání vaším směrem dojde již v září.