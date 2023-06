Výprava do Zóny se pomalu blíží. Stolní Stalker odstartoval velkolepou kampaň

14. 6. 2023 10:12 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Studio Awaken Realms, stojící mimo jiné za Tainted Grail, Nemesis a Lords of Ragnarok, na své domácí platformě Gamefound konečně odstartovalo crowdfundingovou kampaň očekávané stolní adaptace série Stalker. Už z jejího únorového představení víme, že ji navrhnul Paweł Samborski, který se podílel třeba na ISS Vanguard. Zároveň se ví, že půjde o dungeon/zone-crawling pro jednoho až čtyři hráče s hutnou atmosférou a množstvím ikonických postav a prvků. Nyní to vše ale dostává konkrétnější obrysy.

Hlavní složkou celého zážitku bude kampaňový režim, který se v základu skládá ze tří samostatných kapitol, jež jsou dále rozdělené do tří misí. Každá mise trvá zhruba 2 až 4 hodiny, což znamená, že projít vám všemi kapitolami bude trvat až 36 hodin. Dobrou zprávou ale je, že celý příběh si můžete zahrát opakovaně, protože jeho průběh se bude do jisté míry vždy lišit.

Postará se o to už jen výběr jedné z dostupných postav, kterou budete ve hře ovládat. V základu naleznete osm hrdinů a čtyři univerzální figurky. Každý ze stalkerů nabízí jiné příběhové pozadí, ale také akce, schopnosti a přístup k hraní. Samozřejmě nebude chybět ani postupný sběr výbavy, artefaktů a celkově vylepšování.

Veškeré informace o vaší postavě budou uložené na hráčské desce, která je vytvořená do stylu ikonického PDA, u kterého nechybí ani příruční dozimetr pro měření radioaktivity. Právě radioaktivita při průzkumu Zóny zastupuje jakýsi „push-your-luck“ mechanismus, jasně značící zvyšující se riziko dlouhých „procházek“. Veškerou nalezenou výbavu, nové přeživší či dostupné postavy si poté budete ukládat do přehledného alba, jež představuje vaši základnu a skrýš.

zdroj: Awaken Realms

Druhou věcí, která z každé mise udělá jiný zážitek, je modulární mapa, na které se vždy rozmístí loot, nástrahy a příběhové zvraty. Zároveň vás zde čeká mnoho nepřátel složených z lidských banditů, ale i nechutných monster, mezi nimiž nechybí ikonický upír nebo snork. A jelikož se nacházíte v nestálém prostředí, čas od času se může objevit anomálie, která představuje nebezpečí pro vás i nepřátele. Takže je můžete využívat i ve svůj prospěch!

Jestli ale zrovna nebudete mít chuť se pouštět do rozlehlého putování, tvůrci ještě nabídnou alternativní režim Zone Survival. Ten v zásadě láká na možnost vygenerování krátkého dobrodružství na jedno sezení, které přinese své vlastní příběhové zákruty a ještě výrazněji navyšuje znovuhratelnost celého zážitku.

Abyste se k tomu všemu mohli dostat, musíte za to přirozeně zaplatit. Kampaň láká na to, že v jejím rámci získáte vše za výrazně lepší cenu, než za kterou byste to následně kupovali přímo v obchodech. V praxi tady mluvíme o zhruba 2 100 korunách za základní krabici, která v sobě obsahuje v podstatě veškerý herní obsah, tedy základní hru, dodatečné bonusy (nabídnou třeba další příběhový obsah) a režim Zone Survival.

zdroj: Awaken Realms

Jestli ale ve hře chcete mít nepřátele reprezentované plastovými figurkami místo kartonu, vyšplháte se na 3 650 korun. No a v případě, že chcete komplet, ve kterém jsou plastové modely i pro terén a anomálie, dáte za to 4 850 korun. Ceny se bohužel ještě povýší o VAT, který se vybírá hned při objednání. Řečí čísel to znamená, že třeba k ceně za kompletní balík musíte připočítat další tisícovku.

A úplně levná není ani doprava. Ta se pohybuje od 375 do 890 korun. Cena se odvíjí nejen od vámi vybrané úrovně, ale také od toho, jestli chcete poslat dvě zásilky nebo jednu. V rámci jedné vám veškerý zakoupený obsah dorazí zhruba v lednu roku 2025. Když si je ale rozdělíte do dvou, základ a několik menších bonusů získáte už příští rok v dubnu a zbytek vám dorazí další rok.

Kampaň ještě nabízí docela zajímavou možnost pro všechny velké fanoušky Stalkera jako takového. Za 4 400 korun si můžete zakoupit balík sběratelských předmětů, kterým dominuje nádherné dioráma doplněné o kovový plakát, neoprenovou podložku, tácky, nášivky a kovovou krabici na munici.

Tato sbírka upomínkových předmětů stojí zcela samostatně a nabízí bezplatnou dopravu po celém světě a mezi zájemce by měla dorazit v dubnu 2024. Nevím, jak vás, ale mě ten prst trochu svrbí. Nicméně „svrbící“ prsty zjevně úspěšně aktivovala i samotná hra. Jinak by tvůrci nevybrali za první noc už přes 28 milionů korun.