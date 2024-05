Videohra Tainted Grail: The Fall of Avalon se povážlivě rozšiřuje a celkově vylepšuje

28. 5. 2024 14:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Atmosférická deskovka Tainted Grail: Pád Avalonu to dotáhla nejen na řadu rozšíření, ale i několik videoherních adaptací. Po karetní roguelike hře Tainted Grail: Conquest se loni v březnu v předběžném přístupu na Steamu objevilo RPG s otevřeným světem nazvané stejně jako deskovka – Tainted Grail: The Fall of Avalon.

Rozpracovanou hru si fanoušci pořádně oblíbili, když má na Steamu momentálně velmi kladné hodnocení (83 %) od více než dvou tisíc hráčů. Ti všichni teď mají důvod se po měsících ke hře vrátit, jelikož se dočkala dosud největší aktualizace.

zdroj: Awaken Realms Digital

Do hry přibyl celý nový region Cuanacht se stejně nazvaným městem a mnoha dungeony, kde na vás čeká odhadem 10 až 15 hodin nového obsahu. Budete tu plnit novou řadu úkolů (ale jen vedlejších, hlavní příběh se nijak neposune), v nichž narazíte na zástup dříve nepotkaných nepřátel.

S jejich zneškodněním vám pomohou nové zbraně a kouzla v soubojovém systému, který si prošel revitalizací a měl by být o něco zábavnější. Stejně tak tvůrci přepracovali systém výroby předmětů a systém kouzlení, přidali obtížnosti hry a nové systémy perků a statistik, zlepšili její výkon a v neposlední řadě přidali například rybaření.

Změny jsou bohužel tak veliké, že se to neobejde bez smazání vašich uložených pozic, které by s novou verzí hry nefungovaly. Jsou ale připravené nějaké „rozehrané situace“, které můžete využít, abyste hru nemuseli hrát od začátku.

Update se bohužel nijak nezmiňuje o tom, za jak dlouho by hra Tainted Grail: The Fall of Avalon mohla být hotová, takže stále nezbývá než čekat. Hra je až do 3. června ve 25% slevě za 540 korun.