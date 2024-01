Videohra EVE Online se zhmotní v obrovité deskovce EVE: War for New Eden

29. 1. 2024 10:27 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

EVE Online je již přes 20 let stará videohra o dobývání vesmíru, která je stále nesmírně populární a pro každého zájemce dostupná zdarma. Hráči se v ní mohou stát prakticky kýmkoliv a větší či menší měrou se podílet na politice, ekonomice a obecné podobě celého vesmíru.

Je ceněná pro svou nesmírnou hloubkou, propracovanost i složitost, což se studio Titan Forge pokusí replikovat ve stolní adaptaci EVE: War for New Eden. Ta je momentálně na Kickstarteru, kde už zvládla vybrat přes 8,7 milionů korun, přičemž do jejího konce zbývá ještě 23 dní.

Z kampaně je patrné, že se ducha předlohy nepodařilo zachovat úplně. Deskovka bude docela klasickou 4X sci-fi strategií, v níž budete objevovat vesmír, těžit suroviny, obchodovat s ostatními, vyvíjet nové technologie, budovat jednu loď za druhou a vést války.

zdroj: Titan Forge

Ano, to vše hraje v EVE Online neodmyslitelnou roli, ale stejně tak role play, politika, ekonomika a intriky, což už se do deskovky bohužel nepromítlo. To ale neznamená, že by nemělo být o co stát. Na poli obdobných deskovek vypadá EVE: War for New Eden solidně a má jedno velmi velké, ale opravdu nesmyslně a zbytečně velké lákadlo.

Začněme ale při zemi. Pokud vás hra zaujme, nejbezpečnější bude začít se základní krabicí, která za nemalých 3 200 korun nabízí 112 figurek, přes 500 karet, více než 300 žetonů a je tu přes 40 dílků mapy k objevení. Pro větší odvážlivce je tu veteránská úroveň za 5 400 korun, která kromě základu obsahuje i trojici rozšíření, která se dají k základu přikoupit i samostatně.

zdroj: Titan Forge

Rozšíření Titan (samostatně 1 100 korun) vám umožní postavit si v průběhu hry vlastní obří loď z několika částí, expanze Havoc (1 300 korun) přidává komponenty pro pátého hráče ovládajícího piráty a konečně rozšíření Azariel (600 korun) přidá titána pro pátého hráče.

A teď to nesmyslné lákadlo, na které jsem upozorňoval o pár odstavců výše – ti opravdu největší zájemci mají možnost utratit téměř 10 tisíc korun za základní hru v přerostlé verzi (viz srovnání na obrázku výše). Nejenže je krabice mnohonásobně neskladnější, ale i většina komponent se zvětšila o 200 %, tedy jak herní plán, tak figurky, žetony a kostky (karty naštěstí zůstávají pohodlně normální).

Zároveň si můžete za 970 korun zvlášť přikoupit jednotlivé krabičky s přerostlými figurkami lodí daných frakcí, kdybyste je chtěli třeba jen tak na poličku… Nabídku uzavírá digitální kód pro videohru EVE Online, který dostanete ke každé úrovni obsahující samotnou hru a který vám dá řadu výhod do onlinovky. Nechybí ještě dodatečné cíle zahrnující další karty, díly mapy a vylepšení žetonků na plastové modely.

Poštovné činí 370 korun pro obyčejný základ, 620 korun pro úroveň veterán a tu gigantickou krabici vám dovezou za 990 korun. Dobrou zprávou je, že daň je již zahrnutá v ceně hry. EVE: War for New Eden by ke svým podporovatelům mohla odhadem vyrazit už letos v prosinci.