Sci-fi Andromeda’s Edge dorazilo na platformu Gamefound a zbořilo ji

1. 2. 2023 10:30 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Vydavatelství Cardboard Alchemy, které má ve svém seznamu třeba Draky v práci, rozhodně nelení a na platformu Gamefound vyslalo svůj nový projekt Andromeda’s Edge. A je zcela evidentní, že hráči tento jejich nový titul, o jehož návrh se postarali bratři Maximus a Luke Laurie, dychtivě očekávali. Jinak si totiž nelze vysvětlit, že se požadovaná částka v hodnotě 1,75 milionů korun vybrala za pouhých 8 minut a 24 sekund, kdy na chvíli dokonce měly být náporem zájemců i shozeny stránky platformy. Každopádně finance stále šplhají nahoru a v době psaní článku autoři přepočítávají více než 15 milionů korun. A to je slušná suma za první noc.

Každopádně toto sci-fi dobrodružství v titulním dlouho opuštěném sektoru, v němž se nachází zbytky starověké civilizace Prekurzorů, rozhodně vábí těmi správnými zbraněmi. Protože odhalovat prastaré technologie a zapomenutá tajemství rozhodně zní jako skvělá zábava. Zábava, která je ve svém jádru worker placement, kde vašimi dělníky jsou vylepšovatelné hvězdné lodě s unikátními schopnostmi.

Tyto lodě ze své hráčské desky, která slouží jako rozšiřitelná vesmírná stanice, budete vysílat do jednotlivých regionů modulární hexagonální mapy, v nichž budete získávat zdroje, případně zřizovat základny. Každý až z pěti hráčů (dostupný bude také sólový režim, viz pravidla) posléze ovládá jednu z deseti dostupných frakcí (6 v základu, 2 v rozšíření, 2 promo), které taktéž oplývají svými vlastními znaky, dovednostmi a startovními podmínkami.

Dále bude na nich, jakým směrem se vydají. Zda k dosažení vítězství využijí hrubou sílu, stanou se skvělými obchodníky, případně se zaměří na stavění a vylepšování lodí. Tak či onak budou postupovat na pěti ukazatelích – vědy, průmyslu, obchodu, civilizace a nadvlády. Samozřejmě je ale třeba během toho všeho dávat pozor nejen na ostatní hráče, ale také na nájezdníky, kteří chtějí vaše bohatství i životy. O průběhu samotné partie se dočtete na kartě hry, kde naleznete její podrobná pravidla. Majitelé digitálního Tabletop Simulatoru se zase rovnou mohou pustit do testování.

Jestli chcete patřit k armádě podporovatelů, tak hru v rámci kampaně můžete získat za v přepočtu zhruba 1 500 korun. Takto se dostanete k základní edici, bezplatnému rozšíření Escalation, které přidává další možnosti a dvě dodatečné lodě a také odemknutým bonusovým cílům.

Za necelých 2 900 korun si zážitek lze upgradovat s Deluxe edicí, která obsahuje propracovanější komponenty. No a za 4 200 se dostanete k Deluxe edici, všem odemknutým bonusovým cílům a všem add-onům, mezi nimiž jsou obaly na karty, dodatečná miniatura, neoprenové plochy pro házení kostek a třeba právě kostky.

Doprava vás v tomto případě vyjde na 480 až 570 korun. Cena se liší podle toho, jakou edici si zvolíte. K celkové částce je ještě třeba připočíst daň (VAT). Hra by k zákazníkům měla dorazit někdy během června roku 2024. Zájemci se navíc mohou pustit do luštění speciálních hádanek, kdy díky tomu mohou získat Ancient Brain figurku (jeden z add-onů). A pokud vyluštíte všechny, dostanete se do slosování o kompletní balíček.