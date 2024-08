Videohra Bridge Constructor dostane stolní adaptaci, která ale také vyjde digitálně

30. 8. 2024 8:45 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Bridge Constructor je známá mobilní a posléze i počítačová hra od studia ClockStone a vydavatelství Headup, která si zábavně hrála s fyzikou a dala před vás jediný úkol – postavte most natolik pevný, aby vozidla mohla bezpečně přejet přes propast.

Z počátku relativně jednoduché zadání se samozřejmě s každou výzvou komplikovalo, vyžadovalo větší zapojení šedé kůry mozkové, ale neustále bavilo natolik, aby uhranulo dostatek hráčů k vytvoření spin-offů ze světa The Walking Dead a Portalu. A nakonec vzniká i stolní adaptace zvaná Bridge Constructor: Breaking Point.

Pracuje na ní designér Jeb Havens, ilustrátor Charlie Hill a studio Maestro Media. Úkolem všech je zajistit věrnou adaptaci, která si zachová zábavnost, důraz na logiku i ztřeštěnost předlohy, ale rovněž předvede několik nových prvků, kam patří nečekané události, možnosti převážet více vozidel najednou nebo akce ovlivňující další hráče. Vše ve velice přístupném, ale dostatečně hlubokém balení.

zdroj: Maestro Media

Herně se tvůrci snaží o kombinaci logiky a štěstí. Během každého kola si hráči vyberou destičku mostu a zvolí, jestli chtějí pokračovat v posilování jejich konstrukce, nebo destičku využijí k převezení vozidel. Každé vozidlo navíc spadá do jedné ze čtyř kategorií (superlehké, lehké, střední a těžké), od čehož se odvíjí počet získaných bodů i unikátnost výzvy. Do toho navíc promlouvá interaktivní prvek s dalšími přísedícími, kteří vám skrze událost mohou napáchat na mostě škody a zkomplikovat vám snažení.

Tuhle kombinaci umisťování destiček, správy karet a důrazu na štěstí si v jednom sezení užijí 1 až 4 konstruktéři, kterým by to mělo trvat maximálně 45 minut. Vzhledem k přístupnosti si na své přijdou i menší hráči od 10 let. S vydáním se počítá na první kvartál příštího roku.

Aby však Bridge Constructor: Breaking Point uzavřel svůj kompletní vývojářský kruh, rozhodlo se vydavatelství Headup obstarat i digitální verzi, která vyjde na digitálních platformách buď koncem tohoto roku, nebo začátkem příštího. Platformy sice oznámené nebyly, ale pravděpodobně se dá opět počítat s PC a mobilními zařízeními.

„Jelikož řešíme komplexní zábavu a ne jen jednotlivé projekty, nápad společnosti Maestro Media vytvořit karetní hru založenou na naší nejdůležitější IP byl od prvního dne jasný. Úspěch našich předchozích digitálních her nastavil vysokou laťku a s Bridge Constructor: Breaking Point jsme přesvědčení, že dodáme digitální i fyzický produkt, který splní a předčí očekávání,“ říká generální ředitel a zakladatel společnosti Headup Dieter Schoeller.