Videoherní adaptace příběhové hry The King’s Dilemma vyjde koncem ledna

13. 1. 2023 11:23 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

A máme tady další videoherní adaptaci známého stolního zážitku. Nedávno jsme psali o chystaném digitálním převedení výborné atmosférické ponorkové záležitosti UBOOT a už tu máme dalšího zájemce, s níž se vydáme do hlubší minulosti. Bylo totiž oznámené přesné datum vydání digitální hry The King’s Dilemma: Chronicles, tedy projektu, který je založený na legacy hře The King’s Dilemma. Ta vyšla v roce 2019 a její tvůrci Lorenzo Silva a Hjalmar Hach, kteří stojí třeba za Railroad Ink či Dračím palácem, s ní slušně zabodovali.

Jak to pak u digitálních adaptací bývá, tak i The King's Dilemma: Chronicles chce přinést relativně věrný zážitek, ale s pár změnami. To znamená, že se ve videohře rovnou stanete vedoucím rady pro panovníka ve fiktivním království Ankist. Každý člen této rady spadá pod určité politické, náboženské či ideologické vyznání, pročež své rady míří tak, aby byly v souladu s jejich vlastními pohnutky a přesvědčením. Ale jelikož hlavou této rady jste vy, tak se můžete rozhodnout, zda ostatním budete naslouchat, nebo jestli si také přihřejete svou vlastní „polívčičku“ a budete jednat především ve vlastních zájmech.

Kvůli tomuto rozhodnutí, tedy že nebudete hrát za jednotlivé rádce, ale přímo za jejich vedoucího, bude videohra – stejně jako zmíněný UBOOT – zážitkem pouze pro jednoho hráče (deskovka je pro 3 až 5 hráčů) s důrazem na příběh, ve kterém na vás čeká velká spousta rozhodnutí, které vedou k různým následkům. Takové následky pak ovlivní nejen váš osud, ale také osud celého království, díky čemuž bude každý průběh hrou trochu jiný. Integrální součástí celého zážitku je pak mapa, na níž si budete prohlížet různé problémy, kterým obyvatelé čelí.

Jak to dopadne s kvalitami adaptace, to se dozvíme už 30. ledna, kdy hra vyjde na Steamu. Zajímavostí nicméně je, že samotné vývojářské studio Big Trouble bylo založené přímo autory stolní hry, takže by měl být zážitek v dobrých rukou. Kromě toho lze připomenout, že stolní pokračování The Queen’s Dilemma by mělo vyjít během tohoto roku.