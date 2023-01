Skvělý atmosférický simulátor válečné ponorky UBOOT dostane digitální adaptaci

6. 1. 2023 11:57 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Být členem posádky ponorky rozhodně není žádný med. Stísněné prostory, neustálá paranoia a při nejlepším okopaná kolena. Ostatně něco o tom sami víme prostřednictvím filmů, jako je kultovní německá Ponorka či americký Hon na ponorku. Ovšem tento neustálý tlak si mohou vyzkoušet i hráči stolní hry UBOOT, která takový zážitek velice věrně simuluje a její hraní se pravděpodobně zapíše do skupiny zážitků, na které jen tak nezapomenete. Pokud se tedy do něj pustíte s pořádně odhodlanou a správně naladěnou partou. Jestli však takovou partu nemáte, možná by vám mohla přijít vhod chystaná videoherní adaptace.

Její celé jméno je U-Boot: The Board Game – Digital Edition a připravuje ji vydavatelství G11 společně se studiem Out of the Ordinary. Tato dvojice se snaží věrně zachytit zážitek, který nabízí stolní předloha. Takže se vydáte na nepřátelská území, kde se za pomoci vybroušené taktiky a schopností velení pokusíte zlikvidovat nepřátele, ale také překonat samotnou hlubinu.

Se svým tichým železným gigantem budete postupně plnit různé mise, v jejichž rámci na váš čekají všemožné překážky k překonání. Nicméně žádného takového cíle se vám nepodaří dosáhnout bez schopné, a hlavně zdravé posádky. To znamená, že každý člen se musí starat o svůj blahobyt, správně se stravovat, ošetřovat svá zranění a ideálně dodržovat spánkový režim. Avšak i do té nejlepší a nejpromyšlenější taktiky vám může vidle hodit nějaká náhodná událost.

Potud to tedy vypadá, že se tvůrci opravdu pokusí věrně převést zážitek ze stolu na počítače. Avšak chybí zde jeden klíčový prvek. Hra totiž bude minimálně ze startu hratelná pouze v singleplayeru, kdy si hráč vybere roli, za kterou chce hrát, zatímco zbytek vyplní umělá inteligence. A to je velká škoda. Právě kooperace a komunikace s dalšími hráči dělají z předlohy tak silný, atmosférický a celkově povedený zážitek. Takže absence jakéhokoliv multiplayeru by v tomto případě mohla opravdu výrazně ublížit.

Ttřeba to tak nebude a nakonec nás videohra U-Boot: The Board Game – Digital Edition překvapí tím, že skvěle funguje i bez spoluhráčů. Datum vydání prozatím oznámené nebylo.