Videoherní adaptace Dragon Eclipse má dobré nápady, ale ještě dlouhou cestu k velikosti

8. 7. 2024 17:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Dragon Eclipse je chystaná stolní hra od studia Awaken Realms pro pouhého jednoho nebo dva hráče, kteří si budují své balíčky karet příslušející tajemným, vyvíjejícím se bytostem, s nimiž bojujete na herním plánu v aréně. Můžete si zahrát jen tak, nebo projít dvanácti příběhovými scénáři.

Tato deskovka je stále ještě v aktivním vývoji, kdy došlo i k odkladu vydání z původního září letošního roku na konec roku. Takovou malou náplastí proto může být již vydaná videoherní adaptace stejného jména, kterou jsme měli možnost vyzkoušet.

Slay the Pokémon

Počítačové Dragon Eclipse ale není videoherní deskovkou, tedy videohra vám neprozradí, jak se bude hrát její předloha. Jedná se totiž o jinou, samostatnou hru zasazenou do stejného světa a možná trochu inspirovanou mechanismy stolní verze.

Na první pohled vám ale dojde ještě jedna velmi zjevná inspirace vývojového studia Fardust – Slay the Spire. Pokud jste náhodou nikdy neslyšeli o Slay the Spire, pak vězte, že se jedná o průkopníka videoherního žánru solitérních roguelite her postavených na deckbuildingu.

Na obrovský úspěch Slay the Spire v posledních letech navázaly desítky projektů, které lépe i hůře obohatily základní systémy této hry. No a Dragon Eclipse se k těmto projektům zařazuje.

I tady máte na levé straně své postavy, na pravé nepřátele, každý tah si dobíráte karty z balíčku a ty hrajete za garantované tři many. Po každém souboji se lehce vylepšíte, tedy získáte nové karty do svého balíčku a troufáte si na čím dál tím obtížnější nepřátele.

Opravdu hodně systémů je tu převzatých ze Slay the Spire a jemu podobných, ale Dragon Eclipse má i spoustu vlastních nápadů spojených s výchozím tématem. Vezměte si třeba už jen vaše bojovníky, tedy bájné tvory zvané mystlings, které si na výpravu vždy berete tři, určíte jim pozice a pak využíváte jejich předností.

Každý mystling vám dá do balíčku svou kartu a kromě toho, že na ně můžete hrát karty obrany a příkazy k útoku, tu máte i karty „aktivace mystlinga“, díky čemuž spustíte jejich schopnost. Například starý želvák si aktivací přidá tři štíty, zatímco jeho pasivní schopnost mu dovoluje na konci kola ztratit jen čtyři štíty místo všech, jak bývá obvyklé.

Do začátku máte tyto potvůrky čtyři, každou postavenou na něčem jiném, ale do budoucna si odemknete další. Stačí porazit hlavního bosse a už se vám na základně hřeje vajíčko. Pak už jen stačí splnit výzvu a nový mystling je na světě!

zdroj: Awaken Realms

Vývojová stádia

Tato zvířátka si nijak nevylepšujete mezi jednotlivými pokusy o pokoření hry, ale přímo v rámci každého daného pokusu. Po každém zápase si můžete nakoupit nové karty do balíčku, ale i nové schopnosti pro vaše tvorečky.

Já si obzvlášť oblíbil zmíněnou želvu a její hru se štíty, kterých jsem byl díky dodatečným schopnostem schopný získávat klidně i stovky a využíval je i k útočení, díky čemuž jsem každého nepřítele smázl jako borůvku (což je mimochodem zdejší platidlo…).

Hra přímo vybízí k vytváření šílených kombinací díky přidávání dalších a dalších schopností mystlingům, přičemž při čtvrté schopnosti dojde k přechodu bytosti na vyšší úroveň, kdy se jí zvednou statistiky, zlepší se její karta a přidá se nová pasivní schopnost.

A to přece také zní jako něco, co už tu bylo. No jasně, Pokémoni! Ani touhle inspirací se hra nijak netají, když tu i vyloženě hrajete za jednoho z mnoha postupně odemykaných trenérů, kteří do hry přináší své další výhody (první například zlevňuje první kupovanou kartu na nula, druhý už začíná hru se slušným obnosem měny).

Inspirací by tedy bylo víc než dost a z obecného hlediska jsou do sebe zábavně poskládané. Baví mě i průběh celé jedné partie, kdy volně běháte se svým trenérem po kompaktní mapičce a volíte si, do jak nebezpečného souboje zrovna půjdete a zda vám ta truhla za ním ukrytá, případně i kupec s kartami a spotřebními doplňky stojí. Je v tom víc strategie než v prostém vybírání cest ve Slay the Spire.

Toto zvažování rizika a odměny je tu ještě umocněné tím, že na celý jeden průběh máte pouhých 12 kol (co kolo, to jedna bitva). Poté totiž nevyhnutelně přijde boss a váš nebo jeho konec. Sice se k bossovi můžete probojovat jen přes nejlehčí bitvy, ale odměny za ně nejsou tak zajímavé, jako za bitvy, v nichž už se trochu zapotíte.

Vzato kolem a kolem jsou systémy hry Dragon Eclipse nastíněné v současném předběžném přístup zábavné a „Pokémoni“ jsou vlastně skvělým ozvláštněním ždímaného žánru roguelite deckbuildingů.

Rozbij a panuj

Nicméně je opravdu dobře, že se tvůrci rozhodli pro předběžný přístup, tedy otestování hry na odvážných hráčích a nevydali ji rovnou jako hotovou věc. Ono to teď totiž z dlouhodobého hlediska moc nefunguje. Největším problémem hry je všeobecné vyvážení.

zdroj: Awaken Realms

Ceny karet jsou vyloženě šílené a nekonzistentní, kdy jednou je velmi slabý efekt příliš drahý, zatímco efekt jiné karty je neskutečně mocný, a přitom vás připraví o jedinou, ne-li rovnou žádnou manu.

Spousta karet je proto vyloženě nezajímavá a ať jsem zkoušel jakékoliv strategie, smysluplnost jejich využití mi unikala. Podobné je to i s mystlingy. Zažil jsem hry, v nichž jsem jednoho tvora za celou hru jedinkrát neaktivoval, nezaútočil jsem s ním a ani ho neobdařil štítem. Tento zcela zbytečný člen posádky nijak nepřiložil ruku k dílu, zároveň ani neumřel, a i bez jeho pomoci se mi povedlo vyhrát.

Zmíněná želva je pak vyloženě rozbitá, protože kdykoliv jsem se rozhodl hrát na její štíty a z nich pramenící obrovské poškození, nemohl jsem prohrát. Pro kontext, s želvou jsem byl schopný dávat jedním útokem klidně 100 zranění, zatímco ostatními vylepšenými tvory v lepších případech nižší desítky zranění, což přece jen lépe odpovídá životům soupeřů, kteří jich jen výjimečně mají přes sto.

zdroj: Awaken Realms

Ostatně k vyložené výhře samotná želva stačí – vykryje veškeré poškození a sama ho rozdává nadbytečně (a ano, jednou jsem hru úspěšně dohrál jen s ní, protože ostatní umřeli a ničemu to nevadilo).

Před tvůrci tak leží opravdu nelehký úkol udělat ze hry vyváženou výzvu a zajistit zajímavost a využitelnost všech karet a mystlingů. Jednou by z Dragon Eclipse mohla být skvělá alternativa ke Slay the Spire, ale v současné podobě je až příliš neotesaná a kvůli silným výkyvům v síle karet i příliš jednoduchá, čímž pádem snadno omrzí.