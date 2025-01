Velkolepá strategie Hearts of Iron: The Board Game vybrala už 14 miliónů korun

27. 1. 2025 12:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Koncem minulého roku jsme se dozvěděli, že prokleté stolní adaptace druhoválečné videoherní značky Hearts of Iron se zhostili Britové ze Steamforged Games (hromada herních adaptací, kam patří Dark Souls, Elden Ring či Monster Hunter). Krok předznamenal, že bychom se projektu po letech skutečně mohli dočkat, což se vzhledem k nedávno spuštěné crowdfundingové kampani na Gamefoundu potvrzuje.

Studio zde chtělo původně vybrat 1,2 miliónů korun. To se povedlo za 13 minut a 29 sekund. Od té doby částka mnohonásobně povyskočila a nyní se pohybuje na hranici 14 miliónů, aneb více než desetinásobku původně požadované částky. Přirozeně by s ohledem na jiné, monumentálnější kampaně, šlo očekávat i více, leč stále se jedná o úspěch, díky němuž by se mělo Hearts of Iron: The Board Game podívat na stoly všech fanoušků.

Společně se spuštěním rovněž došlo na odhalení dodatečných informací o tom, jak se to celé bude hrát. Nadále platí, že válčení je určené pro 2 až 5 hráčů, kteří s ním stráví 3 až 4 hodiny. Pokud tedy nevíte, co dělat během odpoledne, tady je odpověď. Podobně jako v předloze, i zde se ujmete jednoho z národů, který se pokusíte provést druhou světovou válkou. Prosadit se budete snažit jak v bitvách, tak i na politické scéně. Během snah nicméně nesmíte zapomenout ani na vnitřní stabilitu státu, aliance, obchodní dohody a ostatní hráče.

V základu bude na výběr pět národů, kam patří Británie, Francie, Itálie, Německo a Sovětský svaz. Po výběru, za kterou stranu budete kopat, ještě zvolíte ideologii, která drasticky změní vaše cíle i herní styl. Následně v rámci karetního engine-buildingu budete zlepšovat ekonomiku, jež vám získá zdroje, efekty i slevy. Vše následně využijete při stavbě nových budov, vylepšování i nasazování vojska a výzkumu. Zároveň se budou hodit při smlouvání s ostatními národy, kterým můžete vyhlásit válku, případně s nimi uzavřít spojenectví.

Jakmile to všechno budete mít, umístíte na herní plán Evropy rozkazy, díky nimž lze pohybovat jednotkami. Přesun častokrát vyústí bojem, který má být rychlý, ale dostatečně hluboký. Bitvy jsou rozdělené mezi dva typy (bitva jednotek a o region) a řídí se kostkami. Dle síly armády zjistíte, jakým ze tří typů budete házet. Nejslabší je bronzová kostka, nejsilnější zlatá. Podle toho, kolik zásahů vám padne, odeberete tolik svěřenců. Do toho promlouvají ještě další aspekty, jakou jsou podpůrné týmy v okolí a statistiky regionu, pokud útočíte na něj. Zmíněnými kroky se snažíte získat maximální možný počet vítězných bodů. Ten z hráčů, který jich má nejvíce na konci šestého kola, se stane vítězem.

Hearts of Iron: The Board Game lze v kampani získat několika způsoby. Základní edice stojí kolem 1 650 korun, avšak nenabízí figurky ani dvouvrstvé desky. Kvůli nim si musíte připlatit a dostat deluxe edici, která stojí 3 000. Výhodnější nicméně už je zaplatit 3 400, kde máte rovnou i dvě rozšíření, jež přidávají Švédsko a Španělsko. Případně utraťte 6 130 a získejte i neoprenové podložky. Každá úroveň skrývá dosud zatajenou exkluzivní expanzi, jež rozšíří hratelnost.

Podle toho, jakou velikost zásilky zvolíte, zaplatíte za ni ještě 660 až 960 korun za dopravu. K celé hodnotě ještě musíte připočítat daň. Vzhledem k tomu, že nejde o malé částky, je lepší si před pořízením přečíst pravidla, nebo ještě lépe zahrát digitální ukázku. Jestliže se následně rozhodnete pro koupi, objednávku lze očekávat někdy kolem června 2026.