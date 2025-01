Master of Orion: Ad Astra začalo pořádně lákat fanoušky strategií i digitální předlohy

15. 1. 2025 16:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Pozdě, ale přece! Nová stolní adaptace počítačové sci-fi strategie Master of Orion, která nese dovětek Ad Astra, měla svou crowdfundingovou cestu začít už v průběhu minulého roku. Po cestě se ovšem objevilo pár komplikací, jež zapříčinily menší zpoždění. Kampaň proto odstartovala teprve nyní, leč na nezájem si rozhodně stěžovat nemůže.

Projekt svůj cíl v hodnotě necelého 1 miliónu korun vybral během 1 minuty a 38 sekund. Během prvních dvou hodin následně pohodlně nastřádal 8 miliónů korun s tím, že se téměř každou vteřinu částka zvyšovala. Je proto evidentní, že je značka stále v povědomí a studio Archon si už stihlo udělat pěkné renomé, především díky úspěšnému Heroes of Might & Magic III: The Board Game.

Hra je stále obří 4X strategií, kterou pravděpodobně neodehrajete dříve než za 3 hodiny. Zhostíte se role jedné ze šesti dostupných civilizací, se kterou budete prozkoumávat hvězdné systémy, kolonizovat světy, vylepšovat a vynalézat technologie i budovat planetární infrastrukturu. Do toho nebudou chybět ani vesmírné bitvy celých flotil, jež vám přinesou výhody i vítězné body, které vám dopomohou stát se titulním pánem Orionu.

Nicméně od původního oznámení došlo na pár změn. Na základě zpětné vazby fanoušků se tým rozhodl rovnou zakomponovat sólový režim. Rovněž se maximální počet hráčů rozrostl na šest, za což mohou doprovodné expanze Galactic Council, GNN a Antarans Revenge. Ty kromě toho nabízí i další eventy, systém admirálů a guvernérů, menší civilizace, alternativní herní režimy, možnost vytvoření vlastní frakce i samozřejmě hromadu komponent.

Základ společně s bonusovými cíli, kam aktuálně patří dodatečné karty, ukazatele, figurky a další zlepšováky, vás vyjde v přepočtu na necelé 3 000 korun. Balíček společně s jedním rozšířením se prodraží o dalších 720 korun, potažmo o 1 440, pokud chcete dvě. V praxi to znamená, že nejvýhodnější je úroveň za 4 900, kde naleznete všechen obsah.

Cenu objednávky musíte ještě povýšit o dopravu v hodnotě 500 až 600 korun. Celá částka posléze ještě stoupne o daň. Pokud vám dodatečné poplatky nevadí, případně nechcete doufat, že se některá tuzemská firma opět zhostí počeštění, svou objednávku Master of Orion: Ad Astra můžete očekávat v prvním čtvrtletí roku 2026.