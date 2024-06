Velepopulární párty karetka Výbušná koťátka dostane vlastní hru pro virtuální realitu

28. 6. 2024 9:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Kdo by neznal Výbušná koťátka – svéráznou karetku, která v roce 2015 změnila historii crowdfundingových kampaní (přispělo na ni přes 219 000 lidí) a následně odstartovala nesmírně silnou značku, která se dočkala nejen kopy rozšíření a nových edic, ale propsala se i do jiných odvětví populární kultury. To třeba znamená, že inspirovala několik podobných projektů, Netflix na jejím základě chystá vlastní animovaný seriál a nyní došlo na oznámení digitální verze pro virtuální realitu Exploding Kittens VR.

Vytváří jo vývojářské a vydavatelské studio Saber Interactive, které má na kontě nespočet digitálních her či portů, mezi něž patří třeba simulátor jízdy náročným terénem SnowRunner, akce World War Z, nebo třeba chystaný Warhammer 40,000: Space Marine 2. Spolupráce s Asmodee navíc dává velký smysl, jelikož už v minulosti celek vytvořil digitální adaptaci Gloomhavenu, tedy několik let nejlépe hodnocené deskové hry na BoardGameGeeku. A s čistým svědomím můžeme tvrdit, že na svou předlohu rozhodně nic neztrácí.

Exploding Kittens VR by mělo do headsetů s virtuální realitou přinést tu stejnou chaotickou zábavu s letmou dávkou strategie, avšak obohacenou o několik dodatečných aspektů. Dostupné bude hraní proti počítačem řízeným soupeřům i proti až se čtyřem dalším lidem, kteří budou v digitálním prostoru zastoupení svým vytvořeným avatarem. U jednoho stolu se poté budete snažit o to, abyste zůstali jako poslední naživu, zatímco ostatní vyřadí ono titulní koťátko.

Usednout půjde ke třem herním režimům od klasické hry přes urychlenou hru až po duelový režim. Jakmile budete mít plné zuby standardního hraní, půjde si odpočinout v sociální aréně, kde se kromě možností úprav vaší postavy budou skrývat i různé minihry pro zkrácení dlouhé chvíle. Ale aktivit by mělo být víc.

Poněkud nemilé by ovšem mohlo být, že hra zatím míří pouze na Meta Quest druhé a třetí generace. Ostatní helmy a zařízení minimálně prozatím mají smůlu. S vydáním se počítá někdy v průběhu letošního podzimu a doporučená cena bude v přepočtu necelých 500 korun, avšak v rámci předobjednávky je možné ušetřit 10 %.