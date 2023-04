Vedle páté a poslední série seriálu Stranger Things už můžete vyhlížet i jeho deskovku

27. 4. 2023 15:31 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Kdo by neznal velmi populární seriál Stranger Things od Netflixu, v němž parta dětí pařících po večerech D&D odhaluje tajné experimenty a hrátky s dimenzemi. Popularita značky je tak velká, že pronikla už i do světa deskových her několika menšími tituly. Ale letos bychom se mohli dočkat konečně pořádné deskovky.

Studio CMON chystá titul Stranger Things: Upside Down, který vyjde rovnou v české verzi od Blackfire jako Stranger Things: Obrácený svět – Desková hra. Design má na svědomí Rob Daviau, který je coby spoluautor podepsaný pod takovými peckami, jako je Cthulhu: I smrt může zemřít, Pandemic Legacy: Rok 1, Unmatched: Souboj legend či Rivalové.

O hře samotné se toho stále ještě neví tolik, kolik by se nám líbilo, ale jisté je, že půjde o kooperativní deskovku pro 2 až 4 hráče s figurkami a kartami. Inspiraci čerpá z prvních dvou sérií seriálu a budeme v ní hrát za ikonické postavy.

Blackfire hlásí, že Stranger Things: Obrácený svět – Desková hra už pomalu míří do výroby a dobrou zprávou je, že na překladu hry se podílela překladatelka seriálových titulků, která měla navíc k dispozici oficiální slovníček od Netflixu. Zahrajeme si ještě letos.