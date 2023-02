Tým zkušených veteránů chystá stolní adaptaci výtečné roguelike plošinovky Dead Cells

9. 2. 2023 11:59 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

V roce 2018 spatřil světlo světa opravdový klenot a novodobá klasika zvaná Dead Cells. Jedná se o akční plošinovku z žánrů roguelike/lite a metroidvania, která je prostě a jednoduše perfektní (viz recenzi), ať už je řeč o přesnosti ovládání, různorodosti nepřátel, množství zbraní a předmětů, či náročnosti, kterou pokoříte jen a pouze sebezlepšováním.

Trvalo to dlouho, ale konečně se někdo rozhodl tuto pecku zpracovat do deskové hry. Respektive takhle, kanadské studio Le Scorpion Masqué na hře Dead Cells: The Rogue-Lite Board Game pracuje už tři roky, ale konečně se o tuto informaci mohlo podělit se širým světem.

Jistě si říkáte, jakým způsobem bude zpracovaná frenetická plošinovka do papírové podoby. Stolní Dead Cells je z prvních zpráv popisované jako kooperativní dungeon crawler s rouge-lite prvky pro 1 až 4 hráče, kde jedna partie trvá pouhých 45 minut.

Hráči v ní budou objevovat neustále se proměňující ostrovy, budou si volit cestu napříč daným biomem a bojovat s nepřáteli. Souboje budou karetní, kdy každý ze čtyř různých hrdinů má svůj vlastní balíček akční karet, z nějž do každého souboje hraje jen a pouze jednu, která pokryje všechny tři fáze souboje.

V duchu předlohy budete ale často umírat, kdy přijdete o všechno své vybavení a peníze, ale zůstanou vám titulní „cells“, s jejichž pomocí se permanentně zmutujete a budete tak schopnější v dalším pokusu. Vylepšování zahrnuje pořízení nové karty z oblasti brutalit, přežití a taktiky, takže Dead Cells bude z části i deckbuilding a dále si můžete zvýšit počet zdraví nebo odemknout nové sloty pro předměty.

A teď necháme chvilku mluvit tvůrce původní videohry, kteří nastiňují proces vzniku stolní adaptace: „Od vydání hry Dead Cells jsme obdrželi spoustu nabídek na její adaptaci do deskové podoby a upřímně řečeno, pochybovali jsme, zda je zprostředkování pocitu ze sólové videohry prostřednictvím deskové hry relevantní, nebo dokonce vůbec možné. Nechtěli jsme do toho jít jen proto, že by bylo cool vidět naši indie hru zastoupenou v hromadě odvozených produktů.

zdroj: Le Scorpion Masqué

Ale když nás oslovili Scorpion Masqué a Kaedama se svým prototypem, s úžasem jsme zjistili, že jsou skutečnými fanoušky Dead Cells, že skutečně vystihli ducha hry a podařilo se jim zprostředkovat energii a rychlost Dead Cells ve formě deskové hry a že hra byla super zábavná! Dali jsme jim volnou ruku, aby hru vytvořili s naší naprostou důvěrou, a nelitujeme toho!“

Ve vyjádření zaznívá název Kaedama, což je tvůrčí tým složený ze čtyř herních veteránů, jmenovitě Antoine Bauza, Corentin Lebrat, Ludovic Maublanc a Théo Rivière. Hra by tak měla být v opravdu dobrých rukách.

Ale vás už jistě zajímá, kdy se do Dead Cells: The Rogue-Lite Board Game konečně pustíte. No, musíte ještě vydržet. Hru nejprve čeká kickstarterová kampaň ve druhém čtvrtletí letošního roku. Ale pokud se náhodou chystáte na veletrh Cannes International Game Festival, který proběhne od 24. do 26. února, tak tam bude hra ve své demoverzi k vyzkoušení.