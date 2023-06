Ve svitu půlměsíce – recenze asymetrické válečné abstraktky

27. 6. 2023 17:00 | Deskovky | autor: Radek Rath Malý

České vydavatelství Fox in the Box přináší českým hráčům další historický titul od anglických Osprey Games. Díky Liščí spolupráci s Orlovcem jsme se již mohli účastnit klání o anglickou korunu v Král je mrtev či sjednocovat irský lid v Brian Boru. Tentokrát však autorem hry Ve svitu půlměsíce není Peer Sylvester, ale Steven Mathers, který nás společně s ilustrátorem Navidem Rahmanem zve na Střední východ v 10. století.

Ve svitu půlměsíce je asymetrická hra pro čtyři až pět hráčů s ústřední mechanikou area controlu, tedy s územní převahou. Každá z postav disponuje jinými schopnostmi a zdroji a získává body za dosažení rozdílných cílů. Komu se podaří na těsném herním plánu složeném z velkých hexových destiček vydobýt nejvíce bodů, zvítězí.

Rovnou na úvod prozradím, že je hra skvělá a silně asymetrická. Nechá vás hrát za ctižádostivého Sultána, rezervovaného Muršida, kočovný kmen Nomáda, pustošivého válečníka a všudypřítomného Chalífu.

Jak se nechat vtáhnout

Pod víkem nádherné krabice, která září ze všech stran barvami i zlatým písmem, na hráče čekají úžasné komponenty: pěkně potisknuté dřevěné dílky, krásné karty a solidní váčky pro skladování komponent pro každého hráče zvlášť. Žetony armád by mohly být tlustší, ale jsou v pořádku a již s potiskem velblouda – symbolem Nomáda.

zdroj: Vlastní foto autora

Sešit pravidel je prvotřídní ukázkou, jak mají takové příručky vypadat. Pravidla jsou skvěle napsaná, doplněná o obrázky a bez stěsnaných pasáží, příprava hry srozumitelná, navíc ji předchází přehled všech základních pojmů. Po základních pravidlech končících přehledem obecných akcí následuje výčet jedinečných akcí pro každou postavu.

Každá pasáž je označená symboly postav, kterých se týká – člověk rozevře pravidla a hned vidí, které akce smí provést jeho postava a jaké další postavy disponují touto akcí. Součástí je i přehled deseti map – pět verzí mapového uspořádání pro partie pěti hráčů a pět verzí pro čtyři hráče. A pokud by vám to nestačilo, naleznete zde i pravidla pro vytvoření své vlastní mapy. Na zadní straně sešitu pak najdete ještě přehled boje i soupeření o vliv.

Autor ví, co chce a neslevuje na tom. Hru odehrajete pouze ve čtyřech hráčích bez Nomáda či v plném počtu pěti hráčů. Autor též určuje pořadí postav a vybízí hráče, aby si v tomto pořadí sedli kolem stolu. K seznámení s rolemi, kterých se hráči ujmou, slouží vnitřní strana pomocných hráčských dvojlistů. Pasáž „Rada starého rádce“ v několika odstavcích zase představí, jak za postavu hrát, čeho dbát a jaká jsou úskalí. Zkrátka a dobře vynikající servis.

Asymetrický boj na mnoha úrovních

Herní plocha je rozdělená na mapu složenou z velkých kartonových šestiúhelníkových destiček, čtyři trhy, dvě počítadla kol a jednotlivé hráčské zásoby komponent. Standardní hra trvá tři roky, tedy ty herní a každý hráč tak odehraje 12 akcí. Lze ovšem hrát i dlouhou hru na čtyři roky s 16 akcemi na hráče. Každý rok se skládá ze tří fází – příprava, akce a bodování.

Tři trhy – vzdálený, nedaleký a místní – nabízí karty ke koupi za pevně stanovenou cenu. Když karta přijde do hry, stojí nejvíce a postupně dochází k jejímu zlevňování posunem skrze volné sloty trhů. Je tu však i Sultánův trh, ze kterého lze nakupovat karty až po domluvě se Sultánem – pouze jím povolené a za jím stanovenou libovolnou částku.

Druhy karet se dělí na karty událostí, které jsou po použití odhozené, karty osobností a praporů, které hráč vyloží před sebe a později si dobere zpět do ruky, a Válečníkovu kartu strategie, kterou má od počátku partie na ruce a po zahrání si ji hned vrací zpět na ruku. Každá karta má jeden či dva efekty.

Ve fázi přípravy nejprve každý hráč dostane příjem za ovládání měst a vesnic, hexů úrodné půdy, hexů kamenolomů a za přítomné žetony Sultánova vlivu. Sultán sám pak získává dodatečný příjem za přítomnost vesnic, měst a svých žetonů vlivu kdekoliv na mapě bez ohledu na to, kdo je ovládá.

Poté se určí zálohy – Válečník, Chalífa a Nomád si spočítají hodnotu svých záloh a následně aktuální sílu – tedy určí dle své rozpínavosti na mapě, na jakou sílu mají nárok a pokud vojenských jednotek na kartě záloh mají méně, tak je na kartu doplní ze své zásoby.

V rámci údržby si hráči doberou zpět do ruky některé své dříve vyložené karty a z nabídky místního trhu odhodí dvě karty moci, aby se následně všechny karty napříč trhy posunuly od nejdražšího vzdáleného trhu (zprava) směrem k místnímu (doleva). A právě posun mezi sloty je snad jediná nepovedená věc, nikoliv mechanika. Trhy sice krásně vypadají jako stany na poušti, nicméně je při reorganizaci nutné každou kartu ze slotu vysunout, posunout a zasunout. Lepší řešení by bylo klasicky hladkou deskou jako v Concordia Venus či v Rune Stones.

zdroj: Vlastní foto autora

Ve fázi akcí se hráči střídají na tahu ve vykonávání akcí v pořadí Válečník – Muršid – Sultán – Chalífa – Nomád (je-li ve hře). Na mapě hráči řeší, zda mají na každém hexu vliv, hex ovládají vojenskou silou, nebo jsou prostě jen přítomní. Hráči mohou provádět obecné akce a při tom využívat jedinečných schopností svých postav. Těmito akcemi jsou: šíření vlivu, budování, pohyb, zteč, verbování, podplacení žoldnéřů, najmutí žoldnéřů či dle upravených pravidel ve hře čtyř hráčů i nákup karet moci, jejich hraní a uspořádání sbírky.

Vedle obecných akcí vylepšených o uplatnění schopností postav také každá postava disponuje svou jedinečnou akcí. Je též třeba zmínit, že s výjimkou akcí nákup karet moci, podplacení žoldnéřů a najmutí žoldnéřů a Muršidovy schopnosti uzavírat dohody jsou veškeré dohody nezávazné – pouze u těchto akcí dohází k přesunu peněz či bodů, jinak jsou tyto přesuny zakázané.

Každá postava má také své jedinečné cíle a výzvu pro první rok. Podaří-li se jí splnit včas, získá za to okamžitě vítězné body, které si přidá k počátečním pěti. Tyto body pak lze využít k uzavírání dohod s Muršidem. Zkrátka je těžší se bez nich obejít. Válečník body jako jediný získává okamžitě po vyhodnocení boje či plenění. Hráči při bodování oznámí, čím získali kolik bodů, vezmou si je a ponechají si je lícem dolů. Díky tomu v průběhu hry nikdo neví, kdo má kolik bodů.

zdroj: Vlastní foto autora

Ten umí to a ten zas tohle

Ve svitu půlměsíce báječně šlape. Hra je svěží, pravidla si přečtete a ostatním vysvětlíte během hodiny a pak už zbývá jen začít svět Půlměsíce objevovat. Hru považuji za ideální vstupní válečnou hru, o trochu jednodušší než Root a rozhodně přístupnější než jsou tituly ze série COIN.

Co může někomu vadit, a nyní myslím převážně hráče válečných her, je to, že zdejší historické období je zpracované abstraktně, chybí mu historické osobnosti a události. Je to válečná hra bez zasazení do historie, tedy pouze historií inspirovaná zabstraktnělá hra. Bere si prostředí a postavičky a to je celé. Přesto mě osobně hra velmi baví.

Sultán se po mapě snaží co nejvíc rozšířit a staví ve větším množství. Válečník mu jeho vybudované statky plení, zatímco Chalífa přesouvá svůj palác. Muršíd neustále intrikuje a šíří vliv a je společně se Sultánem závislý na Nomádových žoldnéřích, zatímco Válečník a Chalífa vládnou svou pravidelnou armádou.

Sultán má příjem za sídla, která ovládá jiný hráč a který má důvod je bránit i kvůli svému příjmu. Muršid se do bojů vrhá pomálu, jelikož ho to hodně stojí a raději se snaží být potichu přítomen všude a ovlivňovat akce ostatních. Pokud je totiž přítomný svým vlivem, může zasáhnout do soupeření o vliv i do přímých bojů, a to i na sousedících hexech.

Soupeřící hráči mohou jednotlivě Muršida požádat o podporu, kterou lze poskytnout v různých podobách. Za tuto podporu mu nabídnou až 5 vítězných bodů. Muršid se snáz dostává ke kartám a také může měnit jejich pořadí na vrchu balíčku, tedy určuje, co kdy přijde na trh. Chalífa se zase spoléhá na budování opevnění proti Válečníkovi a konkuruje Nomádovi ve vojenské pomoci nabízené Sultánovi a Muršidovi.

Nomád se snaží vše směřovat k bitvám, aby byla nouze o vojáky a on tak prodával své žoldnéře. Čím více bude šířit svůj vliv, tím více žoldnéřů získá k dispozici na kartě záloh. Zatímco Sultán se drží spíše ve středu mapy a postupně expanduje, pro Nomáda je výhodné si držet okrajové hexy. Chalífa a Muršid se přizpůsobují a postupně rostou Chalífova opevnění a Muršidův vliv napříč krajinou, zatímco Válečník se snaží jen vše vydrancovat a spálit na popel.

zdroj: Vlastní foto autora

Jak se vypořádají s řekou? Zamíchá se šířením vlivu fakt, že hexy rozdělené řekou spolu nesousedí? A kdo ovládne brod či posvátné místo? Chalífa má za ovládnutí posvátného místa nejméně bodů, ale zase zamezí vyššímu zisku bodů ostatním.

Válečná hra pro začínající stratégy

Ve svitu půlměsíce lze odehrát za dvě a půl až tři hodiny. Každá postava vykoná pouze 12 či 16 akcí za hru a může to být i její jedinečná akce. S každým hráčem je spjaté jiné množství a jiné druhy karet. Efekty karet jsou srozumitelné a přitom neplytké. Hra vás netrestá, ale uděláte-li chybu, dost možná toho ostatní využijí a nakonec vás trest nemine.

Hexy jsou velké, ale kdyby byly ještě větší, nezlobil bych se. Vše se totiž zdá být blízko a je-li vícero hexů poblíž sebe zaplněných stavbami a vojsky, člověk cítí tíseň nevyhnutelného. Díky omezení množství komponent na hex se vše zvládne vměstnat, ale stísněnost mapy nepodporuje vždy bezpečnou manipulaci. Pro drobné disky armád a velké, leč tenké žetony vlivu tak může přijít vhod pinzeta.

zdroj: Vlastní foto autora

Osobně jsem se nejvíc obával fungování a smlouvání u Nomáda, potažmo Muršida a Sultána. Že přestřelené či podstřelené nabídky budou přispívat k velké nerovnováze sil. Po těch několika testovacích partiích však musím říct, že se to vše skvěle vyvažuje samo a zásluhu na tom má i rozdílně fungující ekonomika pro každou z postav, kdy každá má trochu jiné náklady a možnosti zisku peněz.

Jelikož vždy hrají všechny postavy, či ve hře čtyř hráčů je dobře podchyceno obejití se bez Nomáda, je důležité se soustředit na styl hraní udávaný postavou. V takovém případě není smlouvání kamenem úrazu a jen podporuje atmosféru. Otázka není, kdo a zda vás zradí, ale kdy. Je důležité se umět držet svých cílů a růst pomalu či skrytě, umožňuje-li to vaše postava, aby se ostatní hráči vrhli vždy na někoho jiného pro jeho domnělou dominanci.

Pokud jste dosud hráli jen ekonomické strategie a láká vás vstoupit na pole válečných titulů, pak Ve svitu půlměsíce se nabízí jako středně komplexní titul, jeden z nejvíce přístupných za poslední roky na českém trhu. Stačí mít partu čtyř či pěti hráčů a užijete si skvělý zážitek.