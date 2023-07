Vampire: The Masquerade – Milan Uprising ukazuje, jaký je zájem o hybridní platformu Teburu digitalizující stolní hraní

26. 7. 2023 13:02 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Včera jsme se dozvěděli, že se společnost Xplored spojila s gigantem Hasbro a společně chtějí odstartovat revoluci v deskových hrách za pomoci platformy Teburu, která spojuje technologie a přirozené stolní hraní. Ještě předtím si ale Xplored přichystalo kampaň už pro druhou hru, která na zmíněné platformě poběží: Vampire: The Masquerade – Milan Uprising.

Projekt byl oznámený již koncem minulého roky a logicky je zasazený do rozlehlého urban fantasy světa World of Darkness, z něhož pochází slušná porce her, ale hlavně známá RPG. V tomto konkrétním případě se 1 až 4 hráči pustí do vyšetřování záhady okolo zdejšího Prince. V rámci kampaně, která potrvá zhruba 25 hodin, tak budou provádět důležitá rozhodnutí i akce, jež se odrazí na jejím průběhu.

Postupně proto prozkoumáte různé kouty města, kde vás čekají příběhové události, mnohé postavy z jednotlivých klanů, sbírání zdrojů, vyšetřování i lov smrtelníků. Během toho navíc podstupujete zkoušky vašich schopností a postupně získáváte vliv v jednotlivých okrscích, které se pokusíte ovládnout.

zdroj: Xplored

Celý tento zážitek je přímo propojený s chytrou platformou Teburu a doprovodnou aplikací, která se postará o veškerou správu, vyprávění a jasně vám ukáže všechny potřebné informace. Aby to vše fungovalo, je klíčovou součástí speciální herní plán, který díky čipům a magnetům komunikuje s chytrými figurkami a kostkami a informace posílá do aplikace.

Když už nic jiného, jde určitě o zajímavost, která by stála minimálně za vyzkoušení. Na tom se ostatně shodne už víc než 1 000 zájemců, kteří titul podpořili v rámci nově odstartované kampaně na Gamefoundu. V té se za první noc vybralo již téměř 6 800 000 korun, čímž se projekt úspěšně zafinancoval a odemkly se první bonusy.

zdroj: Xplored

Ceny následně startují na 2 200 korunách. Za ně dostanete deluxe edici samotné hry, avšak bez systému Teburu, který je potřeba k jejímu hraní. Jedná se proto o vhodnou volbu pro ty, kteří Teburu získali třeba z předchozí kampaně první hry pro tento systém The Bad Karmas and the Curse of the Zodiac, jelikož platforma je podobně jako herní konzole univerzální a zahrajete si na ní více podporovaných her. V případě, že k těmto lidem nepatříte, musíte si připravit 4 600 korun za Vampire: The Masquerade – Milan Uprising s Teburu dohromady.

Za 6 tisíc korun lze získat sběratelskou verzi hry, kde kromě základu naleznete i veškerý dodatečný obsah, jenž se bude postupně odhalovat. Prozatím se jedná třeba o bonusovou krabici s propracovanějšími žetony/figurkami vlivu. Jde ale opět pouze o hru bez potřebné platformy. Za kombinaci s platformou zaplatíte už téměř 8 500 korun.

V případě, že se rozhodnete pro pořízení, musíte připočíst ještě VAT a cenu za dopravu, která se pohybuje od 500 do 1 000 korun. Když se všechno podaří podle plánu, objednávka k zájemcům vyrazí někdy v září roku 2024. Je nicméně poněkud mrzuté, že zmíněné The Bad Karmas and The Curse of the Zodiac ke svým podporovatelům ještě nedorazilo. Chybí proto ohlasy na platformu a vědomí, že ještě nikdo nic nedostal, se na rozhodování o koupi rovněž podepíše.