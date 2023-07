Hasbro chce způsobit revoluci v deskovkách využitím chytrých technologií a umělé inteligence

25. 7. 2023 14:16 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Stolní zábava je v jistém směru chápaná jako protiklad moderním technologiím. To k deskovým hrám si chodíme odpočinout od zářících obrazovek. To u nich se fyzicky setkáme s přáteli místo toho, abychom s nimi komunikovali jen s pomocí digitálních zařízení.

Nicméně pokrok nelze zastavit a tu a tam se někdo snaží využívat přednosti moderních technologií k posunu analogové zábavy do digitálního věku. Na jedné straně je to například využívání mobilních aplikací k vyprávění či správě systémů na pozadí, na další straně třeba čím dál tím populárnější hraní her v digitálních prostředích jako Tabletop Simulator či Tabletopia, což ostatně ve velkém platí i pro RPGčka, která se dnes už běžně hrají „na dálku“.

Jsou ale i ještě o něco experimentálnější projekty, jako například Teburu od společnosti Xplored. Teburu je vlastně fyzická platforma, která za hráče obstarává spoustu věcí. Stále máte figurky a kostky, ale jejich pohyby snímají senzory v desce, která tak vyhodnocuje situace za vás.

Nechme stranou polemizování o tom, zda něco takového má vůbec smysl, protože pro někoho to prostě a jednoduše smysl má. A když tím někým je společnost Hasbro, tedy jeden z největších výrobců her a hraček na světě, tak už to něco znamená.

Hasbro oznámilo spolupráci se společností Xplored a i když v tiskové zprávě nepadla jediná zmínka o platformě Teburu, tak z popisu jasně vyplývá, že půjde o podobný systém, který ale bude ušitý na míru pro tohoto giganta.

Nová platforma má hráčům umožnit plně se soustředit na hru, zatímco chytrá umělá inteligence vyhodnotí pravidla, obstará chování postav, připraví nové scénáře a jiné příběhové události. Mezi dalšími přednostmi je zmiňované učení za pochodu bez nutnosti načítat si pravidla, hry bude možné uložit a později v nich pokračovat, můžete hrát na dálku a systém vám partii obohatí hudebním doprovodem.

Nicméně zatím neznáme název této platformy ani její podobu či odhad, kdy by mohla spatřit světlo světa. Zato Teburu už se začíná rýsovat, když v těchto hodinách na Gamefoundu startuje kampaň deskovky Vampire: The Masquerade – Milan Uprising, která půjde hrát jen a pouze na této zvláštní platformě. Až čas ukáže, jestli půjde o skutečnou budoucnost stolní zábavy, nebo jen další slepou vývojovou větev.