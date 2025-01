V deskovce Pixels and Polygons vyvíjíte ikonické videohry

22. 1. 2025 16:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Designér Tom Stasiak si v crowdfundingových kruzích udělal docela dobré jméno náročnou kooperativní deskovkou Assault on Doomrock (pro kterou mimochodem chystá rozšíření Party Hard), od níž by jeho další projekt snad nemohl být vzdálenější.

Ve hře Pixels and Polygons si totiž budete hrát na soupeřící herní studia, která vyvíjejí videohry. Jedná se o strategickou deskovku, kterou řídí mechanismus umisťování dělníků, tedy pardon, vývojářů. Ty vysíláte na společný herní plán na hexová políčka s akcemi, kde musíte brát v potaz vývojáře ostatních hráčů.

Sice vám svou přítomností znemožní vstupovat na některá políčka, ale zase je můžete elegantně přeskočit a dostat se tak ke vzdálenějším akcím. Alternativou, jak se dostat během jednoho tahu dál, je obávaný crunch, což s sebou přinese nějaký ten negativní efekt.

Všechno to děláte proto, abyste vyvinuli hru. Těch je v deskovce celkem 20 a třebaže nejsou licencované, z parodovaného názvu a doprovodné ilustrace snadno poznáte, že pod hrou Mood se skrývá Doom a pod hrou ROFL zase LoLko…

Jakmile se do jedné z nich pustíte, začnete ji nejrůznějšími způsoby vylepšovat. Pomocí karet upgradů ji například vydáte v předběžném přístupu a dalším upgradem zařídíte hotfix, ale stejně tak můžete do hry přidat prvky survival her či všemi milované loot boxy.

Dále určíte žánr hry, začnete budovat její hype, který přiláká první fanoušky a vše se odrazí na výsledné kvalitě videohry. A aby toho nebylo málo, řešíte tu i vzdělávání svých vývojářů a vylepšujete marketing. O znovuhratelnost se pak starají modulární desky, které alternují základní hrací plán. Ke hře si mohou sednou až čtyři hráči, případně jeden sólista a byť se hra tváří jako menší záležitost, tak jedna partie vám zabere dvě hodiny.

Deskovka Pixels and Polygons právě teď vybírá peníze na platformě Gamefound a tak tak splňuje vytyčený cíl 350 tisíc korun. Ona je totiž relativně levná. V kampani ji pořídíte lehce pod tisícikorunu, případně si platbu můžete rozložit do pěti splátek.

Poštovné činí 400 korun a z celkové částky ještě budete muset uhradit 21% daň, která tedy činí zhruba 270 korun, takže jste se vším všudy na částce nějakých 1 650 korun (proto jsem říkal, že ta levnost je relativní...). Hra by se k vám měla dostat v srpnu roku 2026 a pokud si nejste jistí, zda ji pořídit, můžete si přečíst pravidla a vyzkoušet si ji v Tabletop Simulatoru. Do konce kampaně zbývá lehce přes jeden týden.