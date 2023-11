Už vás nebaví skákání na počítači? Zkuste aktuálně vydanou stolní Plošinovku

29. 11. 2023 9:53 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Skákání v různých fantasy i sci-fi světech je devízou především digitálních her. Dokonce se jedná o jeden z nejstarších subžánrů akčních her, který si čile žije dodnes, a to nejen díky kníratému Mariovi, ale také různým roguelite/roguelike titulům nebo metroidvaniím. Proč to ale nezkusit i ve světě fyzickém v nově vydané deskovce Plošinovka, kterou v České republice uvádí Albi?

Zcela původně jde o dítko Awaken Realms Lite, tedy menšího bratříčka známého vydavatelství, který se zaměřuje na menší tituly jako třeba Včely: Medové království a Siegestorm. O návrh Plošinovky se postarali Artur Lutyński a Łukasz Włodarczyk. Toho prvního pravděpodobně neznáte, ale toho druhé si můžete spojit třeba s Velkou čínskou zdí nebo Flick of Faith.

Jestliže jste hráli nějakou „skákačku“, dokážete docela bezpečně odtušit, co vás během hraní čeká. Sólisté, případně až čtyři hráči budou se svou postavou překonávat různé úrovně, v nichž je čekají pasti, nepřátelé, bossové i odměny. Pravidla jsou velice přívětivá a soustředí se hlavně na ústřední „gravitační“ mechanismus. Během tahu tedy šplháte nahoru, ovšem jakmile skončí, začnete padat, dokud nenarazíte na plošinu nebo žebřík. To dohromady tvoří docela frenetický kompetitivní závod, který většinou zabere zhruba jednu hodinu.

Výhodou je, že v krabici nenaleznete jen jednu danou mapu. Každou partii si díky kartám vytvoříte novou a do jisté míry unikátní. Navíc každá má několik úrovní a zpočátku vidíte jenom první z nich. Akce jinak určují hody kostkami, na nichž může padnout skok, přesun, zisk zlaté mince nebo přesun či útok na příšeru. Znamená to, že úspěch do jisté míry určuje i štěstí. Nicméně nebojte – každou z kostek můžete alespoň jednou přehodit.

Plošinovka je ve své základní verzi dostupná za 999 korun. Jestliže jste si předplatili službu Albi+ pro druhou půlku tohoto roku, máte ji zahrnutou v ceně. V případě zájmu si můžete ještě za 799 korun dokoupit sadu 6 detailních plastových figurek hrdinů a 2 figurky bossů, které nahradí karton ze základní hry.