Stolní hra podle Heroes of Might & Magic III nakonec vyjde v češtině

25. 11. 2022 8:58 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Jak se kickstarterová kampaň stolní adaptace legendární počítačové strategie Heroes of Might & Magic III blíží svému konci, dozvídáme se my Češi jednu moc příjemnou novinu – deskovka Heroes of Might & Magic III: The Board Game vznikne vedle mnoha dalších jazyků také v naší mateřštině.

O českou verzi se přitom nepostará žádné z našich vydavatelství, ale samotní tvůrci hry ze studia Archon. Ještě před kampaní lákali na to, že pokud se v nějaké zemi najde alespoň 750 podporovatelů kampaně, dočkají se hry ve svém jazyce.

Čechů je v době psaní článku 698 (jen z Prahy jich je 289, což naší metropoli řadí na druhé místo v počtu backerů na světě), ale tvůrci už oznámili, že česká verze přesto bude. Hru dohromady podpořilo již přes 17 tisíc lidí souhrnnou částkou 60 milionů korun.

Díky tomu se odemknuly desítky dodatečných cílů, mezi nimiž jsou noví hrdinové, karty, figurky, dílky mapy, další kampaně, vylepšení komponent a další. A pokud se tvůrcům podaří vybrat 73 milionů korun, odhalí na konci crowdfundingové kampaně tajemný „super stretch goal“. Z posledních informací jmenujme přítomnost sólo módu, v němž budete procházet kampaněmi napříč scénáři.

Konec kampaně hry Heroes of Might & Magic III: The Board Game nastane již za čtyři dny a deskovka by vám dle předběžného odhadu měla dorazit domů příští rok v prosinci.