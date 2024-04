Tvůrce Zelené planety chystá stolní adaptaci videoherní plošinovky Rayman

17. 4. 2024 9:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Co by to bylo za týden ve světě deskových her bez oznámení ještě další stolní adaptace videohry? Tentokrát si někdo vzpomněl na legendární plošinovku Rayman, která o sobě dala vědět naposledy v roce 2013 se skvělým dílem Legends (když nepočítáme mobilní odbočky a Raymanovo cameo v Mario + Rabbids Sparks of Hope).

zdroj: Flyos

Takže zatímco hráči už 11 let čekají na nový plnohodnotný díl, bude jim takovou malou náplastí oficiální deskovka. Jmenuje se jednoduše Rayman: The Board Game a zaujme jak svým tvůrcem, tak studiem, které s jejím vývojem pomáhá.

Za hrou stojí Maxime Tardif, který neskutečně zabodoval loňskou peckou Zelená planeta a pomáhá mu studio FLYOS, které si zase udělalo skvělé jméno obrovskou kampaňovkou Vampire: The Masquerade – Chapters.

Dohromady vytvořili hru pro 2 až 5 hráčů od 7 let, v níž budete hrát za ikonické postavy z videoherní série a v epickém závodu se vyhýbat nebezpečí a zachraňovat bytosti zvané Teensies, abyste se stali největší legendou v Glade of Dreams.

O moc víc se toho o Rayman: The Board Game nedozvídáme. První obrázek slibuje stylové, dost možná již nabarvené figurky Raymana a Globoxe a oznámení láká na vydání ve třetím čtvrtletí letošního roku, čímž by mohl být myšlený tradiční veletrh Spiel v Essenu, který se uskuteční od 3. do 6. října (a během nějž vychází značné množství her).

Zajímavé je, že se deskovka objevuje právě teď, když se s Raymanem prakticky vůbec nic neděje. Mohla by to snad být předzvěst velkého návratu legendární plošinovky, která má své kořeny až v roce 1995?