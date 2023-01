Tokaido Duo – recenze pohodové hry pro dva hráče

30. 1. 2023 16:42 | Deskovky | autor: Jan Plachý

Vnitřní klid není jen fráze, ale je to stav mysli, která vám přinese štěstí, radost a spokojený život. Někdo tohoto stavu dosáhne díky několikaletému rozjímání a jiný zase návštěvou 88 chrámů na ostrově Šikoku. Ale nebojte se, hráči, nebudu vás nutit do dlouhé túry v horách. Možná vám ke štěstí postačí malá hra Tokaido Duo.

Jaký autor, taková hra

Než si popovídáme o hře Tokaido Duo, musíme se zastavit u jejího autora, kterým je Antoine Bauza, designér takových legend jako 7 divů světa, Takenoko, Ghost Stories a Tokaido. Jak Antoine rád píše a říká, vždy chce ve svých hrách vyprávět nějaký příběh, který ho zaujal nebo který má rád. A jelikož je zamilovaný do asijské kultury, jeho příběhy nás většinou zavedou do země chrámů a dobrého čaje.

Nejinak tomu bylo u hry Tokaido, kterou vydal roku 2012 a byla o putování na ostrově Šikoku. Tehdy nás všechny zaujala především svým grafickým zpracováním a poklidnou atmosférou při hraní. Hraní bylo natolik klidné, až jsme se začali ptát, zda jde pořád ještě o hru, zda tomu přece jen něco nechybí. Asi tomu chybělo právě to DUO.

Čistá hra, čistá pravidla

Po deseti letech nás Antoine opět bere na nejmenší japonský ostrov, kde návštěvníci putují po chrámech, kochají se krásnou přírodou a shání všemožné suvenýry, které by jim připomínaly jejich cestu za vnitřním klidem. A přesně tento příběh naleznete uvnitř krásné krabičky nesoucí název Tokaido Duo.

Jak název napovídá, jedná se o hru pro dva hráče, kde si každý hráč vezme na starost tři postavy reprezentující malíře, obchodníka a poutníka. Každá z postav má svůj vlastní arch, na kterém hráči postupně sbírají body podle toho, jak se jim daří dané postavy využívat. Kromě postav naleznou hráči v krabičce také krásnou mapu ostrova, žetony suvenýrů, mince a hlavně tři barevné kostky, kolem kterých se hra bude točit.

Každá kostka totiž reprezentuje příslušnou postavu a číselnou hodnotu, o kterou se daná postava může pohnout. Hráč, který je na řadě, jednoduše hodí všemi kostkami, vybere si jednu z nich, pohne postavou, vykoná akci a je na řadě protihráč, který si ze zbylých dvou kostek vybere tu, co se mu nejvíce hodí. Jakmile protihráč vykoná pohyb a akci, musí si začínající hráč vzít poslední kostku. Ve zkratce by se tedy dalo říct, že aktivní hráč táhne za kolo dvakrát a protihráč jednou a pak si role otočí.

Ten dělá to a ten zas tohle

Jak bylo zmíněno výše, každá postava sbírá vítězné body a hráč, který během hry nasbírá nejvíce bodů, zvítězí. Avšak sbírání bodů probíhá s každou postavou jinak. Poutník si počítá každý chrám a zahradu, kterou navštívil. Umělec se pohybuje po ostrově a hledá nejhezčí místa pro vytvoření svých obrazů. A nakonec je tu malý, ale šikovný obchodník, běhající od městečka k městečku a snažící se vydělat velké jmění.

Každá z postav se po ostrově pohybuje vlastní trasou právě o tolik polí, kolik padlo na její kostce. A zde se zastavím, abych rovnou řekl své první plus této hry – provázanost kostek s postavami a jejich používání. Zde se totiž nestane, že by se někdo nudil. Než odehraje protivník, díky střídání v braní kostek budete neustále přemýšlet, co se vám hodí, co se může hodit protihráči a občas se modlit, aby vám soupeř nevzal kostku, kterou opravdu potřebujete. A věřte, že si ji asi vezme.

Zen nezen, je to pořád hra

Asi budu mít vždy tendenci vidět v Tokaido Duo pohodu než nějakou přílišnou rivalitu, klídek než honbu za vítěznými body. Je to totiž vždy o nastavení hráčů a pokud si ke hře hodíte pohodovou hudbu, dobrý čaj a vše přizpůsobíte pohodě, i hra bude pohodová. Nenechte se ale zmást, ne každý to tak bude chtít a dravost a zákeřnost má ve hře rovněž své místo. Dá se krásně škodit v podobě překážení figurkami nebo braní kostek, které soupeř potřebuje. Není to v příliš velké míře, ale kdo bude chtít, ten si to tam najde.

Stejně tak i velká otevřenost hry může někomu vadit. Myslím teď především snadný přehled o tom, kdo má kolik bodů a vzhledem k tomu, že hra končí v momentě, kdy jedna z postav dosáhne maximální hodnoty, dá se s tím velice dobře manipulovat. Ať už ze strany hráče, který chce ještě sesbírat nějaký ten bod, nebo ze strany protihráče, který má jasně spočítané, že nyní má smysl zavřít hru a vyhraje. Pro mě to není až takový mínus, protože k těmto informací mají přístup oba hráči a záleží, jak umí dobře odhadnout situaci a kostky.

Při hraní jsem si všiml, že vždy končíme jen s velmi malým bodovým rozdílem a přijde mi, jako by to byl záměr autora, který chce, aby každá hra byla vyrovnaná a hráči se soustředili do posledního tahu. Protože rozdíl mezi hráči byl mnohdy jen v jednotkách bodů a to i přesto, že hráči končí hru okolo stovky bodů.

Konec putování

Jakmile navštívíte dostatek chrámů a zahrad, namalujete mnoho obrazů a prodáte dostatek drobností a cetek, hra je u konce. Všechny tyto činnosti vám nezaberou ani půl hodinky času a možná vás přepadne chuť dát Tokaido Duo znova. Hra je totiž opravdu svižná a velmi dobře se hodí buď jako výplň mezi čekáním na příchod dalších hráčů a velkou hrou, kterou máte v plánu, nebo naopak když chcete občas hrát deskovku i s vaším milovaným protějškem, který až tak moc často nehraje. Blíží se doba svatého valentýna a myslím si, že Tokaido Duo by mohlo být opravdu pěkným dárkem, který vám zajistí krásné společné chvilky.