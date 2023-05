To Glory! je přístupné hledání pirátských pokladů od animátora filmů Harry Potter a Strážci Galaxie

1. 5. 2023 10:03 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Svou vlastní stolní hru by si chtělo vytvořit velké množství lidí. Některým se to povede, některým ne. Faktem ale je, že většina těchto tvůrců to nemůže dělat jako plnohodnotné zaměstnání a spíše se jedná o koníček, ve kterém si člověk trochu ukojí tvůrčí chutě. Ty zřejmě měl i Stuart Ellis – animátor, který pracoval na filmech ze sérií Harry Potter a Strážci galaxie.

Spojil se se společností Vesuvius Media (Centauri Saga, Nocturion), s níž spustil crowdfunding pro jeho projekt To Glory! Toto možná trochu divočejší (hlavně vizuálně) pirátské dobrodružství přivede 2 až 4 kapitány do nebezpečných vod, které budou se svou lodí prohledávat a snažit se nalézt skryté poklady, jež zde uložil samotný Černovous.

V základní krabici jsou čtyři kapitáni, přičemž každý z nich oplývá svou lodí a speciální vlastností, která jim pomůže v překonávání nebezpečných vod. Ty ve svých útrobách skrývají nejen konkurenční hráče, kteří se vás budou zkoušet trefit, ale také dělostřeleckou věž, ba dokonce i bájného Krakena. Za každý útok na ostatní hráče, za každý získaný poklad i nalezenou minci dostanete vítězné body rozhodující o vítězi.

Hra To Glory! nemá nijak zvlášť komplikovaná pravidla – mají pouhopouhé dvě strany. A vzhledem k tomu, že komponenty jsou jazykově nezávislé, můžete se po jejich přelouskání rovnou pustit do hraní, aniž byste potřebovali dodatečné znalosti cizího jazyka. No a přeložit dvě stránky není nic vyloženě komplikovaného.

Standardní edice této pirátské kratochvíle vás v kampani vyjde na zhruba 975 korun. Nabízí kartonové figurky, žetony, herní plán, skládacího Krakena, věž a lodě. Když si ale připlatíte dalších zhruba 550 korun, dostanete deluxe verzi, která je obohacená o 10 kovových truhliček a 50 kovových mincí. Tento dodatečný materiál si můžete zakoupit i zvlášť, ale to není tak výhodné.

Vzhledem k tomu, že tvůrci vybrali už již přes 800 tisíc korun, což je o poznání více než byla původně požadovaná částka v hodnotě 214 000 korun, došlo k odemčení několika bonusových cílů, mezi nimiž jsou i další kapitáni. Cena za dopravu se pohybuje mezi 280 a 320 korun. Také bude potřeba vyřešit daň, z níž ale zaplatíte „akorát“ 10 až 15 %. Zbytek vyřeší vydavatel, což je velmi sympatické.

Jestli chcete ušetřit za dopravu, můžete si To Glory! vyzvednout na různých veletrzích, včetně Essen Spielu 2023. Běžné vydání je ale mířené na listopad tohoto roku.