Texaský masakr motorovou pilou se dočká rovnou dvou stolních her

12. 7. 2023 11:21 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Letošek je docela zajímavým rokem pro hororové fanoušky a milovníky deskových her. Své vlastní tituly totiž dostala série Vřískot a kultovní slasher Halloween z mysli Johna Carpentera. A nyní se k těmto projektům přidává i adaptace Texaského masakru motorovou pilou, a to rovnou dvakrát.

Své hry založené na této značce, konkrétně tedy na původním filmu z roku 1974 od režiséra jménem Tobe Hooper (a dodnes nejlepším snímku této značky), totiž připravuje jak Trick or Treat Studios, tak i Funko Games.

Funko Games, které stojí i za zmíněným Vřískotem, během letošního roku chystá uvést hru The Texas Chainsaw Massacre: Slaughterhouse. Stát bude zhruba 650 korun, o vytvoření se postará studio Prospero Hall a nabídne asymetrickou zábavu pro 2 až 5 hráčů. Pokračuje v tradici a zážitku, který do povědomí lidí zařadilo třeba Dead by Daylight.

zdroj: Funko Games

Jeden hráč se ujme skoro celé kanibalistické rodiny Sawyerů, kde nechybí ústřední řezník Leatherface, vrchní kuchař Drayton či bráška Nubbins. S těmito postavami bude v titulním domě pronásledovat své oběti, které ovládají ostatní hráči. Jedna strana se tak pokouší sehnat maso na večeři, zatímco druhá hledá díly do auta, sbírá důkazy o činech rodiny a snaží se během toho přežít a utéct.

Hlavním hnacím motorem je využívání karet, které přinášejí potřebné zdroje i schopnosti. Jedno sezení zabere maximálně hodinku a vizuál se výrazně inspiruje zmíněným prvním filmem. Bohužel, titul bude oficiálně prozatím dostupný pouze v Severní Americe.

zdroj: Trick or Treat Studios

Druhý projekt této značky se přímočaře jmenuje The Texas Chainsaw Massacre: Board Game. O jeho vydání se postará zmíněné Trick or Treat Studios, jež zase stojí za připravovaným Halloweenem. V tomto případě nejde o asymetrický zážitek, ale o plnou kooperaci.

Jeden až čtyři hráči se ujmou rolí přeživších, kteří musí zdárně spolupracovat, aby se jim povedlo nalézt benzín, klíče od dodávky a utekli ze spárů rodiny. Budou využívat důvtip a schopnosti, pohybovat se po desce a provádět akce, jež určují žetony, které taháte z „koženého“ pytlíku. To do hry přináší prvek štěstí, jelikož s vidinou rychlejšího úprku můžete žetony tahat, jak dlouho chcete, čímž se ale zvyšuje i možnost na kritický neúspěch a mobilizaci rodiny.

V tomto přídě se o návrh postarala dvojice Scott Rogers a Terry Wolfinger. Na vydání má dojít 15. září a cena se pohybuje kolem 1 300 korun. Stejně jako v případě předchozím, i zde je zatím zamýšlený oficiální prodej pouze pro Severní Ameriku.