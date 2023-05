Chystá se stolní adaptace klasického hororu Halloween

9. 5. 2023 14:15 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Halloween je kultovní horor Johna Carpentera z roku 1978, který si co nevidět budete moct zahrát na svých stolech pod stejným názvem a se stejným obsazením. To znamená, že se jeden hráč vtělí do role zabijáka Michaela Myerse a postaví se proti všem ostatním hráčům. O jeho krocích ale ti nebožáci nebudou mít nejmenší tušení.

Deskovka Halloween se totiž řadí do škatulky her se skrytým pohybem, přičemž skrytě se tu pohybuje zabiják. Jak přeživší pročesávají město Haddonfield, může je zaskočit Myersův útok, který je pošle do věčných lovišť. Hráči svého budoucího vraha uvidí jen tehdy, když se budou v rámci herní desky dívat přímo jeho směrem.

Smrtí ale hráčova účast v partii nekončí. Přijde sice o všechny předměty, ale vrátí se do hry jako nová postava. Pokud však Myers zabije dostatek hráčů, vyhrává. Ostatní hráči mají dvě možnosti, jak z noční můry odejít coby vítězové – zabít zabijáka, nebo najít v městské zástavbě děti Tommyho a Lindsey, klíčky od auta a prchnout.

zdroj: Trick or Treat Studios

Z prvních obrázků je patrné, že hra je na komponenty poměrně strohá. Vedle herní desky a přehledových karet postav jsou tu balíčky karet prohledávání domů (přeživší mohou najít i užitečné předměty), pár žetonků a místo plastových figurek jsou tu kartonové postavičky ve stojáncích.

Deskovka Halloween zamíří do obchodů 1. srpna za doporučenou cenu 60 dolarů.