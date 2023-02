Tankový duel – recenze opravdové tankové bitvy

27. 2. 2023 16:38 | Deskovky | autor: Jan Plachý

Silná, ohlušující rána nás všechny vyděsila k smrti. Co to bylo? Vždyť jsme teprve vyrazili do boje, nejsme ani na dostřel nejbližšímu cíli! Náš velitel zběsile otáčel periskopem a hledal, odkud to mohlo přijít. Všichni jsme společně hleděli do svých průzorů a hledali kouř... Až najednou řidič zařval něco, co do nás zarazilo studené ocelové hřeby strachu – TIGER!

A je to tu! Konečně se k nám dostala hra, na kterou se těší snad každé válečnické srdce – Tankový duel: Nepřítel na dostřel od vydavatelství Fox in the Box. Pojďme si hned na úvod říct, že kvůli grafice tuto hru hrát určitě nebudete. Ne, že bych hned musel kritizovat, mé oko je již dosti zvyklé na hry od společnosti GMT Games a líbí se mi. Ale hráči, kteří teprve po válečné hře pošilhávají, budou jistě delší dobu tuhle „low cost“ grafiku rozdýchávat.

No, kritiku Tankového duelu máme za sebou a nyní nás čeká jen oslavná jízda tankem a povídání o tom, proč je tahle hra opravdu skvělá. Teda možná.

zdroj: Vlastní foto autora

Tuna tanků, tuna komponentů

První pochvalné povzdechnutí zažijete při rozbalování hry. Už jen samotná krabice je těžká a vy z ní cítíte, že bude našlapaná až po okraj víka – a nejste daleko od pravdy. No jen si to všechno představte rozložené na stole: tři plata žetonů, přes 200 karet, 16 kartonových desek tanků, pravidla, průvodce hrou a pak hafo přehledových karet a nepočítaně hodin zábavy.

Každá z výše zmíněných komponent vám pomáhá vytvořit zábavné sezení, kde si dva až osm hráčů osedlá své svěřené tanky a pouští se do plnění různých misí, úkolů nebo prostě si jdou jen tak zastřílet na protivníkovy tanky. V Tankovém duelu naleznete celkem osm misí, z nichž šest je tzv. generických (dobuďte ten a ten kopec, zničte tolik nepřátel nebo třeba obsaďte náměstí) a dvě mise jsou historické, kde se setkáte nejen s historickým příběhem, ale i s počasím, které vás bude dosti limitovat. Ale to se během dobývání ruského území stávalo často.

Je velká škoda, že ve hře není víc historických misí nebo nějaká kampaň, kde by hráči mohli navazovat na své minulé hry.

Těžko na cvičišti

Nyní se jistě dostáváme k tomu, co všechny hráče zajímá. Tankový duel je válečnou hrou, což určitě znamená těžká pravidla, že? Já bych osobně řekl, že ne nutně. Rozhodně vás čeká delší počtení, ale vše do sebe zapadá a díky průvodci hrou, v němž naleznete ukázku hraní, se do pravidel dokážete dostat. Navíc bych pochválil, že se hráči učí nejdříve bojovat s tankem a, teprve později do hry přichází pěchota i dělostřelectvo. Ale lhát vám nebudu, během prvních her se od pravidel neodlepíte.

Zde bych dal moudrou radu, kterou najdete snad ve všech pravidlech od GMT Games: Netrapte se, že vám něco nejde nebo že jste něco zahráli špatně. Prostě hrajte dál a příště už se to nestane. Protože jen hraním se nejlépe dostanete do hry.

K pravidlům ještě jedna maličkost, která mě osobně není po chuti. Nemám rád, když se pravidla rozdělují do více než jednoho sešitu. Hledání speciálních pravidel v průvodci a normálních pravidel v základu mi prostě nevyhovuje.

zdroj: Vlastní foto autora

Lehko na bojišti

Konečně jsme se probojovali k tomu nejlepšímu na celé hře. BOJ! Podle počtu hráčů si každý vezme příslušný počet tanků, jejich posádky a bojové karty. Tankový duel je totiž řízený kartami, s jejichž pomocí hráči střílí, pohybují se s tankem, dělají obchvaty a později dokonce ovládají pěchotu a dělostřelectvo. Ale pojďme to vzít pěkně popořadě.

Poté, co máte připravené tanky, připravený scénář a víte, co je jeho cílem, nastává moment, kdy se pomocí karet určí, který tank bude hrát první a který po něm. Velitel tanku, neboli hráč, se pak musí rozhodovat dle situace na bitevním poli. Zahraje kartu pohybu, aby se dostal blíž k nepříteli, nebo k vytouženému kopci? Usoudí, že má dobrou palebnou pozici a může tedy vystřelit na soupeřův tank? Nebo bude pro něj ze všeho nejlepší, když využije kartu na pohyb/útok s pěchotou?

Možností je opravdu hodně a jen jejich popisem bych mohl naplnit mnoho stránek této recenze. Důležité je, že s každou odehranou partií vám akce přecházejí více do krve a časem se z vás může stát tankové eso, které bude děsit jakéhokoli soupeře.

zdroj: Vlastní foto autora

Ohlušující rána a konec…

Splnění cíle je důležité, ale denním chlebem tankistů je nacházet nejlepší postavení, naládovat protipancéřovou střelu, dobře zamířit a pak už jen stačí vystřelit! A když projde střela pancířem, je s tankem amen. Tedy jen možná, protože to vlastně nemusí být tak špatné. Chtěl bych vás utěšit, že to tak horké nebude, ale pravdou je, že spíš to bude velmi špatné a váš tank zůstane na bojišti jako připomínka, že za chyby se platí a že jich na konci hry na tom bojišti bude hodně.

Protože před námi leží čistokrevná válečná hra od Fox in the Box, respektive od GMT Games, takže vyhodnocení zásahu má hned několik kroků, které musíte postupně projít. Nejdřív vás čeká spočítat, jakou šanci máte na zásah, pak otočením karty z balíčku ověříte, zda se to podařilo a do jaké části tanku střela narazila.

Dalším krokem je, zda střela měla dostatečnou průraznost a pokud ano, co způsobila. Zapálila tank? Nebo způsobila jeho znehybnění? Byl člen posádky zraněn nebo zabit? To vše vám pomohou vyřešit karty, které stačí jen otočit a pak postupně číst efekty zásahu. Zde musím ocenit, že autor udělal vše pro to, aby hráči nemuseli sledovat tunu tabulek a hledat složité efekty v pravidlech.

Tohle není pro mě!

Tankový duel se nezavděčí všem, ale to žádná hra. Takže pokud nemáte rádi tisíce tun náhody, pak tanková bitva není nic pro vás. Nemyslím to nijak ve zlém, ale během několika sezení jsem byl svědkem, že náhoda trestala jednoho hráče stále víc a víc, a ten si partii moc neužíval. Proto bych se ani nedivil, kdyby někdo dokázal během hry naštvaně odejít s tím, že v Tankovém duelu nedokáže nic ovlivnit.

Osobně si nemyslím, že to je až tak zlé. Přece jen je to tanková bitva a někdy udělala osádka vše dobře a přesto prohrála.

Před závěrem své recenze se chci zastavit ještě u nejdůležitějšího prvku ve hře – tanku! Už víme, že ve hře naleznete 16 oboustranných desek s tanky, což dává hráčům celkem 12 unikátních (a několik identických) tanků od Panzer II Ausf. J po IS-2m. A nebojte, tiger i panter tu najdete také, dokonce i SU-100.

zdroj: Vlastní foto autora

Každý tank má svou herní desku, kde máte místo pro vše potřebné, ať už označení vzdálenosti na bojišti, rozložení posádky v tanku, tabulku dostřelu a průraznosti, a pak i místo na kartu, která ukazuje, zda je tank v pohybu, nebo pěkně schovaný v nějakém terénu.

Jakmile do Tankového duelu začnete pronikat, budete si všímat rozdílů ve výzbroji, jiné přesnosti tanku a stačí jen letmý pohled na tigera a je vám jasné, že tento tank je opravdu postrachem bojiště. Jeho masivní pancíř mu zaručuje bezpečí i při bližším kontaktu s nepřítelem, ale toho se moc nemusí bát, protože jeho osmaosmdesátkový kanon si je umí udržet dostatečně daleko od sebe.

Musím ocenit, že autor hry myslel na tyto rozdíly, a to nejen dle tabulek, ale i v doporučení, které tanky mají stát proti sobě, aby si hráči užili maximální zábavu. Je jasné, že pokud by se panter setkal s T34/76A, byla by to zábava jen na jedné straně fronty.

zdroj: Vlastní foto autora

Tankové bitvy bez mapy?

S úsměvem si dnes vzpomínám, že jsem moc nechtěl hrát tankové bitvy, kde je absence herní mapy. Přišlo mi to až moc vzdálené od reality. Až moc abstraktní a nevěřil jsem, že mě hra bude bavit. A dnes si to s mapou už ani nechci představit.

Důvod je jednoduchý: Tankový duel vás opravdu posadí do tanku a vše kolem, co se děje, se musí odehrávat ve vaší hlavě. Nemáte kontrolu nad bitevním polem, jen reagujete na to, co je podle vás správně a co by vám pomohlo sestřelit nepřítele a zabrat klíčový bod. A tím, jak vám pracuje představivost, jak skrze efekty na kartách, vyhodnocování souboje nebo jen pohybem tanku do nedalekého lesíka, tvoříte příběh rovný filmům z Hollywoodu.

I v tomto se ale schovává možné mínus pro vás, kteří chcete mít přehled nad bojištěm a chcete mít kontrolu nad vším, co se kde hýbe. Jestli to tak máte, pak se Tankovému duelu vyhněte.

Počkat. NE! Než to uděláte, vyzkoušejte si jednu hru, ať o Tankový duel zbytečně nepřijdete. Podle mě by to byla škoda.