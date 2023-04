Tak se konečně dočkáme! Tvůrci Mage Wars připravují deskovku podle Call of Duty

26. 4. 2023 10:38 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Je k nevíře, že tak obrovská značkou, jakou videoherní série válečných stříleček Call of Duty bez debat je, se dosud nedočkala své pořádné stolní adaptace. Vždyť letos oslaví své již 30. narozeniny a tvoří jí desítky titulů.

Při letmém prohledání BoardGameGeeku zjistíme, že se značka dočkala akorát tak své varianty Monopolů, své varianty Risku a malé karetní hry podle Black Ops, která ale očividně velkou díru do světa neudělala (zároveň byla ve vývoji realtimová karetní hra, která se ale nedočkala produkce).

zdroj: Arcane Wonders

Teď se ale začíná blýskat na lepší časy. Společnost Arcane Wonders, která má na svědomí například Mage Wars či Furnace, oznámila deskovku Call of Duty: The Board Game, o které toho v tuto chvíli víme jen velmi málo.

Hra bude kompetitivní pro 2 až 4 hráče, kteří se setkají na některých z ikonických map série jako Shoot House a Standoff, přičemž si zahrají za neméně ikonické postavy jako Ghost Riley či kapitána Price. V této hře plánují všichni hráči naráz a z prvního popisu můžeme vyvodit, že budeme čelit takovým volbám, jako je dání přednosti preciznímu míření, nebo vyprázdnění zásobníku a nebude chybět příležitost vhodit granát oknem do budovy a protivníka tak zabít, nebo alespoň vyhnat.

Zároveň to vypadá, že smrt zde není konečná, protože se okamžitě znovu vrátíte na mapu v minimálně jednom režimu, kterým je snaha ukořistit vlajku. Za hrou stojí duo autorů Bryan a Benjamin Popeovi, kteří společně dali vzniknout hře Mage Wars Arena.

Další podrobnosti o hře samotné se máme dozvídat v následujících týdnech, ale už teď víme jednu velmi důležitou věc, která někoho možná překvapí – Call of Duty: The Board Game bude vybírat peníze na svůj vznik na Kickstarteru. Jistě, dnes to dělá kdejaká hra, ale jeden by si pomyslel, že zrovna značka s tak astronomickými příjmy nebude potřebovat pár (desítek) milionů na deskovku.

Studio Arcane Wonders ale celou situaci radši rovnou vysvětluje. Faktem je, že se prostě a jednoduše jedná o licencovaný produkt, který vyvíjí zmíněné studio, nikoliv vlastník licence, společnost Activision. A Arcane ani zdaleka nemá takové prostředky, jako Activision. Ostatně stolních adaptací videoher vzniká obrovské množství a naprostá většina z nich míří na crowdfundingové platformy právě z tohoto důvodu.

Už teď se dozvídáme, že na Kickstarteru bude nejnižší úroveň podpory naceněná na zhruba 100 dolarů, tedy přes 2 000 korun a půjde rovnou o sběratelskou edici. Ta bude mít vylepšené komponenty oproti základní edici, která později zamíří do obchodů.

Sběratelská edice bude určená až pro čtyři hráče, zatímco ta základní jen pro dva, kdy ale nebude chybět možnost kombinování krabic. U takové hry se samozřejmě počítá s rozšířeními, která přinesou nové postavy, mapy, zbraně a další. A zajímavostí je, že figurky budou již předmalované.

Kickstarterová kampaň hry Call of Duty: The Board Game odstartuje v druhé půlce letošního léta.