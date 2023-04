Dostáváme karetní Gears of War. A chystá se další Monster Hunter World

12. 4. 2023 14:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Společnost Steamforged Games můžete znát především díky deskoherním adaptacím známých videoherních značek. V portfoliu jich už mají několik a většinou to herně není žádná sláva (zdravíme Dark Souls: The Board Game), ale občas se vyskytne nějaká světlejší chvíle.

Podle ohlasů se k těmto pozitivním výjimkám řadí i Monster Hunter World: The Board Game, které v těchto dobách proudí k podporovatelům z Kickstarteru, zatímco do normálních obchodů dorazí do konce roku. Avšak firma rozhodně nelení a značku se rozhodla pořádně využít. Proto už nyní oznamuje blížící se kampaň Monster Hunter World Iceborne: The Board Game.

zdroj: Steamforged Games

Ta bude na Kickstarteru spuštěná 18. května a už si ji zde můžete uložit do oblíbených, aby vám neunikl její start (samozřejmě vás o něm budeme informovat i zde). Pokud však znáte předlohu, možná budete trochu překvapení. Nejedná se totiž jako v případě videohry o rozšíření, nýbrž o samostatně hratelného pokračovatele pro 1 až 4 hráče.

Jinak ale platí, že se vydáte prozkoumávat nový chladný svět, ve kterém na vás čekají další monstra k lovu (prvním představeným je Rajang), z nichž si následně můžete vyrobit zcela nové zbraně. Stejně jako v předloze, i zde dorazí několik novinek, mezi které patří hák Clutch Claw, díky němuž se lze ke kořisti přitáhnout. Novinkou také budou války o území, kvůli kterým vám lov mohou zkomplikovat nečekaní a smrtící vetřelci. A samozřejmě také dojde na nové úkoly.

V případě, že vás o titulu zajímají další informace, budou zveřejněné ještě před startem samotné kampaně. Steamforged tímto projektem i nadále utužuje dobrou spolupráci s Capcomem, která začala už u her ze série Resident Evil.

Dobré vztahy snad ale také budou s Epicem. Společnost na trh totiž ještě nedávno uvedla další z adaptací, která se tentokrát věnuje světu vysokooktanové střílečky Gears of War. S touto licencí už dříve pracovala starší Gears of War: The Board Game od Fantasy Flight Games, avšak novinka Gears of War: The Card Game je odlišná tím, že se jedná o docela kompaktní karetní duelovku.

zdroj: Steamforged Games

Stojí za ní Tyler Bielman, který pracoval na několika sériích Magic: The Gathering. V tomto případě ale nejde o sběratelský titul, nýbrž o příběhovku složenou z několika scénářů, ve kterých se proti sobě postaví síly Koalice a Sarančat, a to za pomoci vlastnoručně složených balíčků. Ty je možné stavět na základě vašich preferencí a nechybí ikonické postavy a samozřejmě ani zbraně včetně nejstylovějšího kusu všech dob – Lancera.

Gears of War: The Card Game stojí 830 korun a zakoupit si ji můžete třeba v oficiálním obchodě společnosti. K ceně samozřejmě musíte připočítat nemalé poštovné.