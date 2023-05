Superšpunti – recenze dětské únikovky, při níž zapojíte všechny smysly

9. 5. 2023 17:00 | Deskovky | autor: Ondřej Šilhavý

Přemýšleli jste někdy… Proč se vlastně ptám. Jasně, že jste někdy přemýšleli o tom, jaké by to bylo být superhrdinou. A děti o tom přemýšlí stejně tak. Jenže ono to je s těmi superschopnostmi těžké. Chtěli by je všichni, ale nemá je nikdo. A tak nám nakonec nezbývá nic jiného, než si hrát.

A právě s tím nám pomůže nová hra od Mindoku – Superšpunti: Sušenkám na stopě.

zdroj: Vlastní foto autora

Rodiče k nezaplacení

Už jsem to trochu nakousnul, ale pojďme ten příběh rozebrat trochu víc. Superšpunti vám umožní dostat se do rodiny tajných agentů, kteří mají superschopnosti. Pokud jste někdy narazili na filmovou sérii Spy Kids, tak budete doma raz dva. Jelikož se bavíme o hře určené pro děti, budete samozřejmě hrát za potomka oněch super agentů. Hracím polem vám bude váš dům plný nástrah a překvapení.

Rodiče nejsou doma a taková situace přirozeně vybízí k důkladnému průzkumu. Obzvlášť když narazíte na stopu těch nejlepších sušenek pod sluncem! No jo, jenže dostat se k takovým sušenkám může být těžší práce, než když Indiana Jones hledal Archu úmluvy, protože rodiče se chtějí přesvědčit, že máte na to kráčet v jejich stopách. Potřebovat tak budete všechny své smysly i naplno rozžhavené mozkové závity. Pojďme na to!

Superšpunti rozhodně nejsou hra, se kterou ohromíte návštěvy a své deskoherní přátele. Krabice samotná je poměrně malá a odpovídá tomu, co v ní najdete – všehovšudy dvě obálky. Ano, na první pohled je obsah velice skromný. Ale nebojte, tahle hra klame tělem. Ve výsledku je vlastně obdivuhodné, že autoři hry dokázali vměstnat celou hru do dvou obálek. Na druhou stranu milovníci figurek, žetonů a kostek si zde na své nepřijdou. Navíc je jednorázová záležitost, kterou si užijete a pošlete dál.

Jak na to?

Pravidla taky nejsou nikterak komplikovaná a pochopíte je velice rychle. Ve zkratce: Každá z obálek obsahuje jednu hru, každá z nich je ve stylu „únikovek“, neboli her, v nichž řešíte hádanky a puzzle s vidinou dalšího postupu. Právě zde vyniká skvělý design Superšpuntů.

Každá obálka totiž obsahuje chytře skládané záložky, kdy se v průběhu hraní před námi otevírají další a další zákoutí s úkoly. Když autoři slibovali, že využijete všechny smysly, rozhodně nelhali. Na malém prostoru rozehrávají chytrou hru o nástrahách, které na vás rodiče a tajní agenti v jednom přichystali. A bude jen na vás, abyste se s nimi popasovali.

Každá z obálek vypráví svůj příběh, ale oba na sebe navazují. Jednotlivé úkoly z první obálky vás nejdříve naučí, jak hru hrát a postupně vám přenechají větší a větší svobodu. Z velké časti bude jasné, jaký úkol před vámi stojí a co na záložce hledáte. Děti budou samozřejmě potřebovat podporu ze strany rodičů, ale právě to dělá ze Superšpuntů tu správnou zábavu. Pojďme se u tohoto bodu trochu zastavit.

zdroj: Vlastní foto autora

Superšpunti jsou prodávaní jako hra pro děti od osmi let. Pokud je ale berete jako rodinnou zábavu, což velice doporučuji, můžete je hrát i s dětmi výrazně mladšími. Vyzkoušeli jsme hraní i s dětmi okolo pěti let a společně jsme hru dokázali pokořit. A nebylo to vůbec na úkor zážitku, právě naopak!

Hraní deskovek je především o společně stráveném čase a pokud podáte dětem pomocnou ruku, popasují se s úkoly, jako by jim bylo o pár let více. I úkoly, které na první pohled nemohou zvládnout, je zajímaly a snažily se pochopit, jak je vyřešit. V tom leží největší síla Superšpuntů. Pokud byste náhodou klopýtali všichni, hra nabízí nápovědu a když ani ta nepomůže, dostanete řešení, které vás dostane do další místnosti, kde opět převezmete otěže.

Každý z úkolů po vás vyžaduje trochu jiné myšlení a úhel pohledu. Nehrozí tedy, že byste se propadli do repetitivní nudy. Abych však jen nechválil, pokud byste hráli se staršími dětmi, hra bude nejen relativně lehká, ale také krátká. Nám zabral každý díl zhruba hodinu a kousek. Hru jsme si rozdělili na dva večery a měli hotovo. Rozhodně jsme nehráli na rychlost, ale pokud jste soutěživí, můžete si čas stopovat a pak se s přáteli poměřovat.

zdroj: Vlastní foto autora

Máme dohráno, co dál?

Tím se dostáváme k očividnému – co se hrou, když ji dohrajete? A pravda je, že doma už si ji znovu nezahrajete. Alespoň ne ve stejném složení. Naštěstí na to autoři mysleli a zakomponovali nejen návod, jak hru zpětně poskládat tak, aby byla jako nová, ale také přidali malé úpravy, aby kdokoliv, kdo hraje hru po vás, nezjistil předem řešení. I tak ale musíte počítat s tím, že si kupujete dvě hodiny zábavy a nic víc.

V jedné věci mám jasno: Superšpunti jsou zábava. To, jak kreativní může být v nadsázce pár poskládaných papírů, je k neuvěření. Budete potřebovat mozek, oči, ruce, nos a víc. Při hraní s dětmi dochází ke krásným momentům, kdy rodič pocítí dětské nadšení a dítě bude zarputile řešit hlavolamy.

Pokud se budete rozhodovat o koupi, mějte na mysli, že kupujete dva krátké večery zábavy. Dobré zábavy, ale víc toho není. Pokud si chcete odpočinout od nekonečných deskovek s pravidly delšími než bible, Superšpunti jsou dobrá volba. A nakonec můžete udělat radost přátelům a hru poslat dál.