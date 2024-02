Studio Ludus Magnus chystá stolní adaptaci drsné metroidvanie Blasphemous

9. 2. 2024 12:16 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Italské studio Ludus Magnus není na scéně žádným nováčkem. Ve svém portfoliu má několik úspěšných projektů, jako je deckbuilding Black Rose Wars, kooperativní fantasy Nova Aetas Renaissance nebo trochu odlehčenější Dungeonology: The Expedition. A jak to vypadá, tak se mu více než daří, protože skrze nové video oznámilo hned pět nových titulů, které se letos podívají na Kickstarter. Včetně stolní adaptace skvělé metroidvanie Blasphemous.

zdroj: Ludus Magnus

Ano, i tento celek se rozhodl naskočit do posilujícího trendu a s Blasphemous: The Board Game na stoly přivedou Kajícníkovu videoherní krvavou cestu za vykoupením. O samotné deskovce toho zatím moc nevíme, jenom z krabice lze zmínit, že půjde o zábavu pro 1 až 4 hráče od 14 let, jimž partie zabere zhruba 90 minut.

Současně by se zde měl zachovat drsnější duch předlohy od vývojářů z The Game Kitchen, stejně jako zasazení do fikčního světa Cvstodia – náboženské zemi výrazně inspirované římskokatolickou církví. Její lokace budete procházet a potýkat se se zástupem nebezpečných nepřátel, kteří se pokusí vás zastavit.

zdroj: Ludus Magnus

K tomu půjde dost pravděpodobně využít konvenční zbraně (meč), stejně jako kouzla. S tím se pojí i skutečnost, že by neměl chybět systém vylepšování postavy a vzhledem k tomu, že ke stolu mohou usednout až čtyři lidé najednou, i různí hrdinové s odlišnými dovednostmi.

Titul svou pouť na Kickstarteru započne někdy v posledním čtvrtletí letošního roku. Je proto pravděpodobné, že dorazí až někdy v průběhu toho příštího. Jde však o poslední letošní projekt studia, tudíž zbylé čtyři představené hry mu budou předcházet.

zdroj: Ludus Magnus zdroj: Ludus Magnus

Jako první svůj crowdfunding spustí Requiem: Downfall of Magic. Jde o kooperativní dobrodružství opět až pro čtyři, kde se vydáte do útrob fantazijního renesančního Německa na počátku 16. století. S výrazně odlišnými postavami prozkoumáte jeho území, kde provádíte akce a rozhodnutí, jež mohou vést k odlišným koncům i závěrečným bitvám. Kampaň pro tento projekt odstartuje už 19. března.

V druhém čtvrtletí bude následovat Trial of the Gods – mytologická výprava s Argonauty, kteří se plaví mezi řeckými ostrovy, sbírají přízeň bohů, účastní se soutěžních klání a utkávají se s obřími mytologickými tvory, jež si nárokují území.

V dalším kvartále nastoupí nebezpeční upíři. Lidé v Transylvánii už neví, co si počít s přítomností upírů a Drákulova hradu, proto se snaží vyhledat pomoc až u samotného papeže, který k nim vyšle partu lovců, aby si s hrozbou poradili. A právě do kůže těchto lovců se vžijete v chystané hře Blood, která láká na epické souboje, pompézní bossy, vylepšování hrdinů a zajímavou výbavu.

No a ke konci roku ještě dojde na Blood Rose Wars: Duel – Void. Půjde o dalšího pokračovatele série fantazy deckbuildingu odehrávajícího se v Itálii, do níž se tentokrát podívají legendy z pera spisovatele H. P. Lovecrafta, které zřejmě může zastavit pouze autor samotného Nekronomikonu – Abdul Alhazred. A jak lze ze samotného názvu odvodit, zjevně půjde o zábavu čistě pro dva.