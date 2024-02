Children of Morta je další skvělá videohra, která se dočká stolní adaptace

7. 2. 2024 15:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Children of Morta je akční roguelite videohra z roku 2019, která vás nechá hrát za členy rodiny Bergsonových, kteří se rozhodli na vlastní pěst bojovat se zlem, jež se šíří jejich zemí. Tahle akce, kde se s každou smrtí trochu vylepšíte a jdete na to znovu, si na Gamesech v recenzi vysloužila luxusních 9 bodů z 10 a brzy se o svých kvalitách pokusí přesvědčit i hráče deskovek.

Tvůrci videohry ze studia Dead Mage totiž oznámili stolní hru Children of Morta: The Board Game, ale její vývoj zaštiťuje kanadský tým Roomiz Games, který má na svědomí pár her, o kterých jste pravděpodobně nikdy neslyšeli.

Children of Morta: The Board Game bude každopádně kooperativní hra až pro čtyři hráče, kterou půjde hrát sólo, ale pravděpodobně to nebude to pravé ořechové. Kromě toho, že si tu každý hráč (člen rodiny) vylepšuje svou vlastní postavu, totiž ještě přispívá k vylepšení celé rodiny – upravuje obsah společného pytlíčku.

Zároveň se tu bude řešit i přesné posazení hráčů kolem stolu, jelikož sousedé spolu mohou více spolupracovat, odemykat nové možnosti a získávat žetony podpory, které prohlubují pouto mezi postavami.

Jedna partie by měla trvat jenom 45 minut a na bližší detaily ohledně hratelnosti si ještě musíme počkat. Children of Morta: The Board Game se někdy během jara objeví na Kickstarteru, takže je otázka, zda ještě vůbec stihne vyjít v letošním roce (pokud se vůbec zafinancuje, samozřejmě...).