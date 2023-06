Stolní Stalker se dočká kompletní češtiny

15. 6. 2023 9:19 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Před nějakým dnem a půl odstartovala na Gamefoundu crowdfundingová kampaň stolní hry S.T.A.L.K.E.R. The Board Game od mistrů řemesla z Awaken Realms, o jejímž úspěchu a nabídce si můžete přečíst víc v našem včerejším článku.

Kdo jste kampaň sledoval od začátku, jistě mi dáte za pravdu, že mezi vlaječkami na titulním obrázku chyběla ta česká a člověk tak neměl moc důvodu polemizovat, zda se české verze dočkáme. Jenže ono to smysl mělo, protože vydavatelství Albi den po spuštění kampaně tu češtinu potvrdilo.

S.T.A.L.K.E.R. The Board Game vyjde kompletně lokalizovaný do našeho jazyka. Znamená to, že ať už si na Gamefoundu koupíte jakoukoliv verzi hry, dostanete k ní vše v češtině. A jelikož tam není nic exkluzivního kampani, bude to dostupné i později v obchodě.

Albi zatím neví, kolik bude výsledná cena hry v obchodech, ale sami tvůrci v kampani uvádějí, že aktuální podporou ušetříte zhruba polovinu. Od včerejšího rána, kdy jsme informovali o již vybraných 28 milionech, kampaň poskočila o dalších 9 milionů a podpořilo ji již přes 8 tisíc lidí. Narůstající vybraný obnos je ve výsledku dobrý pro všechny hráče, jelikož se tvůrci rozhodli přidat ke svým denním bonusům i extra obsah závislý na vybrané částce.