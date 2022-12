Stolní předplatné od Albi vám přihraje Velkou čínskou zeď, Ostrov pokladů či Králíkovství

22. 12. 2022 13:46 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Vydavatelství Albi v minulosti zkusilo na český trh přinést systém předplatného, který je dobře známý třeba ve světě videoher (Game Pass, PlayStation Plus, EA Play…). Za sníženou cenu jste si předplatili konkrétní hry, které vám pak postupně v průběhu roku přistály v rukách. A zjevně to mělo úspěch.

Předplatné se totiž vrací a právě teď jsou otevřené jeho předobjednávky. Letos to ale v Albi pojmuli trochu jinak. Předplatná jsou celkem tři – tři novinky spíš do rodiny, tři novinky pro hráče a balík všech šesti her.

Tento program slouží k tomu, aby se na náš trh dostaly i hry, kterým vydavatel 100% nevěří z hlediska prodejů (mají menší náklad), ale jsou natolik zajímavé, že by byla škoda nedat jim alespoň jednu šanci. V minulém předplatném byla například hra Vinohrad, která si nakonec našla početný zástup fanoušků. Nutno dodat, že tyto hrou budou dostupné i v běžném prodeji v obchodech Albi a specializovaných prodejnách, ale s předplatným na nich ušetříte.

zdroj: Albi

Albi+ stříbrné předplatné pro rodiny

V „rodinném“ předplatném jsou následující hry: Ostrov pokladů, Čtyři zahrady a Pakal. V ostrově pokladů jeden z hráčů ukryje poklad, zatímco ho ostatní budou hledat s pomocí zavádějících nápověd. K hledání přitom využijí skutečná kružítka a nejrůznější šablony, jimiž postupně zúží oblast hledání.

Čtyři zahrady sice vyšly původně v Jižní Koreji, ale jejich autorem je Čech a teprve až nyní hra vyjde u nás. Jedná se o hru, jíž dominuje vysoká pagoda, jejímiž jednotlivými patry můžete otáčet, získávat tak zdroje a vytvářet vlastní zahrady.

Pakal je pak menší rodinnou logickou hrou, v níž budete přesouvat průhledné a neprůhledné dílky s cílem vytvořit mozaiku podle zadání. Balík těchto her vás vyjde na 2 377 korun a celkově s ním ušetříte 15 % oproti doporučené ceně her.

zdroj: Albi

Albi+ stříbrné předplatné pro hráče

Druhou trojici her určenou pro zkušenější hráče tvoří tituly Velká čínská zeď, Králíkovství a Virtù – Umění vládnout. Velká čínská zeď je strategická hra z dílny Awaken Realms (Nemesis, Tainted Grail), v níž budujete titulní obranu proti Mongolům.

Králíkovství, v originále Bunny Kingdom, je chytrá hra slovutného Richarda Garfielda, v níž budete s pomocí karet souřadnic obsazovat herní plán svými králíky a hrady. Osobně mám tuhle hru velmi vysoko v oblíbenosti a jsem rád, že se konečně představí i českému publiku.

A konečně strategie Virtù – Umění vládnout vás přenese do italské renesance, kde se ujmete vlády nad městem a pokusíte se ho udělat mocnějším než města soupeřů. Tento balíček si Albi cení na 4 417 korun a opět s ním ušetříte 15 %.

zdroj: Albi

Albi+ zlaté předplatné

Jak už zaznělo výše, pro náruživé hráče existuje ještě možnost předplatit si všech šest her najednou, což vás bude stát 6 235 korun. Výhodou je, že v tomto případě ušetříte rovnou 22 %.

S každou hrou z každého předplatného vám zároveň dorazí sleva na jinou hru z protfolia Albi. Všechna předplatná je možné pořídit pouze do 24. ledna roku 2023 a předplatitelé původního předplatného dostanou na nové předplatné slevu (a slíbená hra Anno 1800 by jim měla dorazit nejpozději začátkem ledna).

A pokud by vás zajímala cena jednotlivých her, které se někdy v průběhu příštího roku objeví na našem trhu, tak je to následovně: Nejlevnější je Pakal za 599 korun, za Čtyři zahrady a Králíkovství zaplatíte po 999 korunách, Ostrov pokladů a Virtù – Umění vládnout vychází na 1 199 korun a konečně Velká čínská zeď stojí macatých 2 999 korun.