Stolní Monster Hunter World Iceborne láká na prověřenou hratelnost a obří figurky

19. 5. 2023 11:55 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

O studiu Steamforged Games tu píšeme poměrně často, jelikož se poměrně činí. Nedávno vydalo karetní hru Gears of War, chystá sandboxovou deskovku Sea of Thieves, koupilo projekt Altar Quest, zvládlo zredukovat počet svých zaměstnanců o třetinu a do toho všeho právě spustilo kickstarterovou kampaň svého dalšího projektu Monster Hunter World Iceborne: The Board Game (aniž by nejprve doručilo svým podporovatelům dříve crowdfundovaný Elden Ring…).

Zatímco ve světě videoher je Iceborne pouhé rozšíření, tak v tom deskovkém se jedná o samostatný produkt, k jehož hraní původní deskovku nepotřebujete. Monster Hunter World Iceborne: The Board Game stojí na stejný základech jako deskovka Monster Hunter World: The Board Game, ale ozvláštňuje je novými lovci, monstry a prvky, jako je třeba možnost strhnout na sebe a lovenou bestii lavinu. Obě hry půjdou do jisté míry kombinovat, ale jejich kampaně jsou šité na míru svým boxům.

Monster Hunter World Iceborne: The Board Game je kooperativní hra až pro čtyři hráče (můžete hrát sólo), která nabízí jak jednorázové bossfighty, tak i kampaň plnou voleb. Zahrajete si za jednoho ze čtyř lovců s různými přístupy k boji a čelit budete monstrům jako Banbaro, Beotodus, Barioth a Rajang, jejichž šířka podstavců měří slušných 10 centimetrů a nejvyšší z nich dosahuje téměř 15 centimetrů.

zdroj: Steamforged Games

Každému bossfightu samozřejmě předchází stopování, sbírání zdrojů a vyhýbání se nástrahám. Boje jsou poté arénové podobně jako v deskovce Dark Souls, přičemž zde své útoky řetězíte v komba a míříte s nimi na konkrétní části nepřítele, abyste se tak dostali k cenným materiálům a vyrobili si ještě lepší zbraně a zbroje.

Základní krabici s výše řečenými potvorami pořídíte v kickstarterové kampani za 1 800 korun. Druhou a poslední možností je zaplatit 3 500 korun, čímž kromě základu získáte ještě rozšíření Absolute Power s monstry Coral Pukei-Pukei, Nargacuga, Shrieking Legiana a Tigrex spolu s novými questy, zbraněmi a dalším obsahem.

Pouze u této dražší úrovně se můžete těšit i na další krabici/e obsahující postupně odemykaný obsah (další monstra a jiné), který nebude možné zakoupit v obchodech. Pokud si s koupí hry nejste jistí, možná vám pomohou pravidla, případně demoverze v Tabletopii.

Kampaň poběží ještě 13 dní a za první noc ji podpořilo přes 5 tisíc hráčů souhrnnou částkou 18,5 milionů korun. Doručení hry Monster Hunter World Iceborne: The Board Game je odhadované na listopad roku 2024 a za poštovné zaplatíte 550 či 820 korun podle zvolené edice a z celkové částky ještě uhradíte daň.