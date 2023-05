Stolní MOBA Guards of Atlantis se vrací. Bude nová, větší a ještě lepší

8. 5. 2023 10:30 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Jste vášniví hráči League of Legends nebo jiné populární MOBA videohry? A říkali jste si, že by se princip tohoto subžánru dal převést do stolní zábavy? V tom případě byste měli vědět, že v roce 2017 studio Wolff Designa a Arťom Ničipurov vydali hru Guards of Atlantis: Tabletop MOBA, která přesně takové zpracování nabízí. Kvalita na tom nebyla vůbec špatně a mnoho lidí si titul oblíbilo. Místo pro zlepšení ale rozhodně bylo, když se tvůrci rozhodli ke hře vrátit a přinést ji ve vylepšené podobě s názvem Guards of Atlantis II.

Jejím úkolem je kompletní předělání původního hry, které přináší zjednodušená a více srozumitelná pravidla, uhlazený vizuál, novou oboustrannou herní desku (dvě mapy) a k tomu celkově slušnou porci 32 hrdinů, kdy za každého se hraje odlišně. Jádro ovšem zůstává stejné.

Takže se stále jedná o týmové válčení jednoho až deseti hráčů (tvůrci tvrdí, že nejlepší zábava to je ve 4 až 6), kdy každý ovládá jednoho šampióna a za pomoci karet provádí akce. Úkolem každého týmu je dobýt základnu soupeře, k čemuž jim pomůže nátlak na jednotlivých linkách i postupné likvidování pohůnků, kteří vám dávají mince, za které si šampióna vylepšujete.

Takže opravdu věrný „MOBA zážitek“. Pro deskovkáře je ale důležité, že se zde nenachází žádný prvek náhody, takže vše závisí plně na vaší taktice a umu. Rozpracovaný náčrt již druhé verze pravidel naleznete na kartě hry.

Hra Guards of Atlantis II byla oznámená už před nějakou dobou, ale nyní byla konečně spuštěná její crowdfundingová kampaň na platformě Gamefound. Ta měla už 10 minut po spuštění splněný svůj cíl a v této době má vybráno již více než 1 760 % původně vyžadované částky, tedy přes 12 milionů korun. Zájem o hru je tedy veliký, za což možná může i fakt, že titul mimo kampaň nebude volně dostupný.

To znamená, že jestli ho chcete, uhánějte si ho koupit. Za 1 400 korun může být základ váš, přičemž v sobě obnáší veškeré potřebnosti pro hru 2 až 6 lidí. V praxi to znamená mapu, 7 hrdinů, 140 karet a 16 minionů. Dodatečné hrdiny lze získat v dalších balíčcích buď samostatně za 950 korun, nebo ve výhodném balení. Jak moc výhodném? Za necelých 1 900 korun dostanete základ a dva balíčky, takže se vyšplháte celkově na 17 šampiónů. Komplet s 32 hrdiny už vás ovšem vyjde na slušných 5 850 korun.

Cena se ještě může navýšit, pokud chcete neoprenové mapy (820 korun za jednu) nebo krabičky na karty (360 korun za 22 kusů). Poštovné se pohybuje od 355 do 450 korun a nevyhnete se platbě daně. A doručení? S tím se počítá na říjen 2024.