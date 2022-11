Stolní adaptace legendárních Heroes of Might and Magic III vybrala za noc téměř 30 milionů

16. 11. 2022 10:53 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Oficiální stolní adaptace proslulé strategie Heroes of Might and Magic III od studia Archon (Wolfenstein: The Board Game, Chronicle X či Vanguard of War) byla oznámená už v říjnu minulého roku. Proto se nelze příliš divit tomu, pokud jste na ní úspěšně zapomněli. Crowdfundingová kampaň byla ale konečně spuštěna na Kickstarteru. A už z její první noci je zcela evidentní, že značka má stále obrovskou sílu, jelikož v době publikování článku se tvůrcům povedlo vybrat již přes 27 miliónů korun. A to původně požadovali jen něco málo přes milión...

To tedy znamená, že se bez jakýchkoli problémů Heroes of Might & Magic III: The Board Game stane skutečností a my se budeme moct vrhnout do zážitku, který se snaží maximálně zachovat ducha videoherní předlohy z přelomu tisíciletí. Jinými slovy půjde o explorační zážitek doplněný o deckbuilding, v němž si vyberete některou ze zdejších frakcí (v základu budou dostupné tři, rozšíření dodají další dvě).

S tou se vydáte objevovat náhodně vytvořenou mapu z hexů, kde budete získávat různé suroviny a artefakty, starat se o město, rekrutovat armádu z ikonických stvoření či postupně vylepšovat hrdinu, kterého třeba naučíte i nějaké to kouzlo ze čtyř dostupných škol. Zájemci mohou už nyní podrobněji prozkoumat pravidla, která mají opravdu slušných 44 stran.

Pokud o hru máte zájem, jistě vás zajímá její cena. Základní verze a vybrané odemčené bonusové cíle vás vyjdou na zhruba 1 825 korun. V této základní verzi se však nachází pouze šest figurek hrdinů. Pokud chcete figurky i pro jednotky, musíte si připravit alespoň 2 900 korun za lepší edici, kdy v jejím rámci dostanete miniatury i z dalších dodatečných cílů.

Za 4 115 korun poté získáte předchozí edici, k níž bude ještě přibalená trojice rozšíření Battlefield, Fortress a Rampart (zřejmě dojde ještě na odemknutí expanze Tower), která přidávají nový herní režim, dodatečné mapové dílky a otevírají možnosti s dvěma dalšími frakcemi. No a nejdražší edice za 4 850 korun dodá vše výše, avšak doplněné ještě o exkluzivní limitovaný artbook a plakáty.

Odhadované datum doručení je aktuálně stanovené na prosinec 2023 a doprava se odhaduje na 340 až 365 korun, podle toho, jakou edici zvolíte (VAT je v ceně zahrnutý, avšak případné další poplatky nikoliv). Nicméně docela zajímavá informace se týká případných dalších jazykových verzí. Tvůrci aktuálně chystají anglický, německý, francouzský a polský překlad.

Ale pokud počet podporovatelů z dané země překročí hranici 750 lidí, v červenci roku 2024 by měla dorazit i přeložená verze pro tu danou zemi. To tedy znamená, že pokud by se našlo 750 podporovatelů z České republiky, čeština bude. V době publikování článku hru podpořilo již přes 250 Čechů.