Stolní Dying Light láká na 3D budovy, parkour a střídání dne a noci. Vyjde v češtině

28. 2. 2024 9:39 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Nyní už dvoudílná videoherní série Dying Light je příjemnou městskou akcí plnou parkouru a zombií, která zaujme soubojovým systémem, běháním po střechách a střídáním dne a noci. No a na to všechno láká i její chystaná stolní adaptace Dying Light: The Board Game.

Za hrou stojí studio Glass Cannon Unpulgged, které, dalo světu stolní Frostpunk a chystá deskové adaptace Apex Legends: The Board Game a Diablo: The Board Game. S Dying Light se vydalo na Kickstarter, kde za první noc vybralo 6,7 milionů korun a odemyká tak už první dodatečné cíle (nové nepřátele, karty vybavení, látkový pytlík, aktivační žetony…).

Jedná se o kooperativní hru pro 1 až 4 hráče na 60 až 90 minut, která vás vezme do města Villedor zamořeného nemrtvými. Na osmi oboustranných deskách mapy se odehrají celkově tři kampaně, každá složená ze tří dílčích scénářů.

Hra je řízená slušným množstvím kostek nejrůznějších druhů od akčních přes parkourové a bojové až po kostky udělující zranění, řešící hrozby a vaší setrvačnost. Jádrem vašeho tahu je hod akčními kostkami a jejich přidělení na akční stupnici, kde vám jejich symboly zlepší základní dovednosti, jako je běh, šplh a skákání či bojování.

zdroj: Glass Cannon Unplugged

Pokud navíc v rámci jednoho tahu vykonáte alespoň čtyři akce, hra tím reflektuje vaši hybnost a obdaří vás dodatečnou kostkou setrvačnosti. Kostky navíc můžete ještě vyčerpat, abyste toho v jednom tahu předvedli co nejvíc, ale v příštím tahu je nebudete mít k dispozici.

Do všeho ještě promlouvá vaše vybavení a parkourové skilly, což si vše, i kostky v průběhu hry vylepšujete. Ale čím více akcí provedete, tím více na sebe přitáhnete pozornosti okolí a riskujete, že se na vás nemrtví sesypou.

Ve dne to možná tolik nevadí – město je klidnější, hrozba není taková a je předvídatelnější, máte spoustu prostoru na průzkum a hledání užitečných věcí, sami si volíte pořadí hráčů. Jakmile ale ukazatel zahlásí změnu dne v noc, máte opravdový problém.

zdroj: Glass Cannon Unplugged

V noci pořadí hráčů určují náhodné karty iniciativy, hrozba je méně předvídatelná a smrtelnější, monstra zběsilejší. Nicméně jen v noci můžete najít vzácné artefakty z dob před zombie apokalypsou. A takovým moc hezkým detailem je, že když budete hru hrát v přítmí a jste vybavení UV světlem, budou některé komponenty zářit.

Navíc je hra vybavená elegantně zpracovanými prvky terénu – kromě 20 zdí je tu i 27 3D budov, které jsou vyhotovené z papíru a snadno se skládají a rozkládají, takže by se vše mělo pohodlně vejít do krabice a zároveň by to nemuselo nijak zvlášť prodlužovat přípravu partie. A výsledek vypadá opravdu dobře.

Dying Light: The Board Game si v případě zájmu můžete zakoupit v probíhající kampani na Kickstarteru, kde máte na výběr ze dvou edic. Standardní stojí 1 500 korun a obsahuje jen 4 figurky hlavních hrdinů (jedná se o moc pěkná mini-dioráma), zatímco ostatní figurky jsou vyvedené z kartonu.

Deluxe edice za 2 800 korun nahrazuje karton plastem, tedy se bavíme o celkově 68 figurkách. Zároveň si za 900 korun můžete přikoupit rozšíření Windmill, které přidává 24 cm vysokou figurku věže a s ní spojený scénář. A pokud kampaň podpoříte v prvních dvou dnech, dostanete zdarma ještě jednoho hrdinu.

Poštovné činí 430 korun za standardní edici a 500 korun za deluxe edici, k čemuž si ještě musíte připočíst 21 % daň z celkové částky. Hra by se vaším směrem měla vydat příští rok v červnu a budete-li chtít, můžete ji mít i v češtině. V kampani sice není uvedené, kdo českou lokalizaci obstará, ale vzhledem k tomu, že předchozí hry tohoto studia, tedy Frostpunk a Apex Legends, dělá Albi, není těžké si vydavatele domyslet…