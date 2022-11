Stolní adaptace výborného Slay the Spire slaví na Kickstarteru velký úspěch

2. 11. 2022 10:39 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

V roce 2019 dorazila na počítače a konzole (později i na mobily) nesmírně povedená karetní roguelike hra Slay the Spire od studia Mega Crit, která svou chytlavostí dokázala hráče před obrazovkami udržet klidně i stovky hodin. A jestli mezi takové lidi sami patříte a tato dávka vám nestačila, můžete se začít těšit na to, že vám titul bude za nějaký čas okupovat i stůl. Společnost Contention Games, která má za sebou rychlou karetní 4X hru Imperium: The Contention, totiž chystá deskovku Slay the Spire: The Board Game, jejíž vznik můžete podpořit v čerstvé crowdfundingové kampani na Kickstarteru.

A jak je vidět, fanoušci tento projekt opravdu chtějí, protože se mu během první noci podařilo vybrat přes 30 miliónů Kč. Původně žádanou částku ve výši 1,25 milionů Kč se proto povedlo mnohonásobně překonat. Což kromě popularity ale také znamená, že lze očekávat velkou porci odemčených bonusových cílů.

Hratelnostně by tato adaptace měla být do velké míry věrná své předloze. Budete si v kůži jedné ze čtyř postav (The Ironclad, The Silent, The Defect a The Watcher) tvořit svůj jedinečný balíček karet, bojovat s bizarními tvory a objevovat různé mocné relikvie, kdy se na jeden průběh pokusíte projít všemi zdejšími akty.

Nicméně je tu přeci jen jedna klíčová změna. Stejně jako ve videohře se do zdejšího snažení můžete vydat v sólu, ale dostupná také bude kooperace až pro čtyři hráče, která výrazně změní dynamiku celého zážitku. Jedna partie by vám měla vydržet zhruba na 90 minut a díky náhodě a celkové variabilitě by se hraní nemělo jen tak okoukat. Podrobnější formu rozpracovaných pravidel můžete prostudovat na tomto odkazu a videu výše.

Jestli po hře pokukujete, měli byste vědět, že ji v rámci kampaně lze získat za zhruba 2 500 Kč. Za tuto cenu dostanete základní edici s velkou porcí komponent, kterým přirozeně dominují karty. Jestli ale obětujete 3 600 Kč, dostanete se ke sběratelské edici, která je doplněná o speciální podložky a kovové mince schované v pytlíčku, to vše zabalené do trochu větší krabice.

A pro opravdové gurmány je připravená verze za 5 200 Kč, v níž se ještě skrývá pouzdro na zmíněné podložky, podložka na celý herní stůl a krabička karet s alternativními obrázky. K jednotlivým cenám ale musíte ještě připočíst dopravu, která se v rámci Evropské unie pohybuje od 175 do 250 Kč (podle zvolené úrovně). To není příliš, avšak je třeba počítat se zaplacením nepříjemného VATu, tedy 21 % z celkové částky (ceny hry i poštovného).

Aktuálně je v přípravě anglická, francouzská a německá jazyková mutace, zatímco později bude spuštěná kampaň pro korejskou a čínskou. Jestli se hra někdy podívá i k nám, to je zatím ve hvězdách. Avšak rozhodně to díky popularitě samotného titulu není vyloučené. Verze z Kickstarteru by měla k zájemcům doputovat do konce příštího roku.