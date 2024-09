Stolní adaptace videoherního hitu Slay the Spire našla českého vydavatele

4. 9. 2024 18:30 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Slay the Spire patří k největším fenoménům posledních let na poli videoher. Tato karetní videohra zaujala velice návykovou hratelností, když vsadila na kombinaci deckbuildingu a roguelike průchodu arénovým podzemím, kde jste se pořád dokola snažili dojít až na konec cesty a porazit bosse. Při tom jste odemykaly nové hrdiny a přicházeli na čím dál tím šílenější kombinace karet a efektů. O úspěchu hry svědčí i desítky dalších videoher, které se jejími principy inspirovaly.

Karetní podstata videohry přímo vybízela ke vzniku stolní adaptace, která se po čase skutečně objevila a hráči po celém světě ji už hrají díky velmi úspěšné crowdfundingové kampani. A pořádně si ji pochvalují. Na BoardGameGeeku má hra velmi vysoké hodnocení 8.8 bodů z deseti a již se probojovala mezi 300 nejlepších her vůbec.

Po vzoru předlohy se jedná o deckbuilding pro jednoho hráče, ale nechybí možnost kooperovat ve dvou, třech i čtyřech hráčích, přičemž dohráno byste měli mít za zhruba 45 minut. Můžete očekávat vše z původní hry, tedy ikonická monstra, mocné relikvie a celkovou strukturu honby za finálním bossem.

To vše si relativně brzy zahrajeme v češtině, jelikož se české vydavatelství Mindok právě pouští do překladu hry Slay the Spire. Té zůstane původní anglický název, který bude jen doplněný o český dovětek, jak už to tak u některých adaptací videoher bývá. Česká verze by měla vyjít začátkem příštího roku a bude dostupná ve velmi omezeném nákladu i ve své deluxe verzi s herními podložkami.