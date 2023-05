Stolní adaptace Sea of Thieves vyjde už za dva měsíce. Hra přinese kompetitivní plavbu až pro čtyři hráče

17. 5. 2023 15:27 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

O tom, k čemu momentálně došlo uvnitř studia Steamforged Games, jsme vás informovali v předešlém článku. Ale i těmto informacím navzdory studio funguje dál a chystá spoustu dalších projektů napojených na videoherní značky, přičemž jednou z nich je i pirátské dobrodružství Sea of Thieves: Voyage of Legends podle Sea of Thieves.

Tvůrčí tým v čele s návrháři Matem Hartem a Sherwinem Matthewsem začal konečně postupně představovat jednotlivé prvky hry, čímž jí dal jasné kontury, které si zde zrekapitulujeme. Tvůrci se nepřekvapivě snaží zachovat ducha předlohy, takže v krabici bude mapa plná známých lokací i typická ikonografie. V tomto případě se ale celý zážitek bude zaměřovat na kompetitivní hraní, nikoliv kooperaci.

Do místních vod proto mohou vyplout 2 až 4 hráči, avšak pirátskou legendou se může stát pouze jeden z nich. Vítězné body a pověst ale budete získávat z tradičních akcí, tedy průzkumem moře a absolvováním takzvaných voyages (výprav), na nichž získáte poklady, ale také se v jejich rámci pustíte do křížku s kostlivci a jinou chamradí. Cesty však nejsou nijak ložené a své kroky můžete do velké míry směřovat na základě své libovůle. Takže je sandboxové hraní do určité míry zachované.

Dalším výrazným rozdílem oproti předloze bude fakt, že každý hráč ovládá svou loď v podstatě sám a členy posádky si najímá v obydlených výspách, kde se také dá prodat náklad a provádět opravy. Kocábku je navíc možné dodatečně vylepšovat, kdy ji z malé šalupy postupně přetvoříte do mocné galeony. Ovšem pozor! Při předhánění se s ostatními stále musíte mít oči na stopkách. Mocný kraken a megalodon se mohou objevit kdykoliv a z vaší majestátní lodě rychle udělají kůlničku na dříví.

Z hlediska her od Steamforged je nutné uznat, že zrovna Sea of Thieves: Voyage of Legends působí na poměry adaptací společnosti docela minimalisticky, kdy v krabici nenaleznete žádná kila figurek (možná kvůli tomu, že se hra vyhne Kickstarteru a půjde rovnou do obchodů). Doufejme proto, že se tato poněkud skrovnější forma pozitivně odrazí na propracovanějším, a hlavně zábavnějším zážitku.

Jak to nakonec dopadne, to hráči (minimálně ti ze zahraničí) zjistí už 21. července, kdy se deskovka začne objevovat v obchodech za doporučenou cenu 60 eur, tedy zhruba 1 420 korun.