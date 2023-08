Stolní adaptace EVE Online láká na vyprávění řízené hráči, složitou ekonomiku i ohromující vizuál

9. 8. 2023 12:54 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

O Eve Online jste pravděpodobně slyšeli hlavně ve spojitosti s fascinujícími událostmi, které jsou častokrát výsledkem aktivit neskonale oddané hráčské komunity, která v titulu má svůj druhý život. Ono se všeobecně jedná o hru, která si už 20 let žije svým vlastním životem. Všechny takové zážitky by nyní chtěli vývojáři z CCP Games přinést i na stůl. Proto se spojili s Titan Forge Games, aby společnými silami vytvořili deskovku EVE: The Board Game.

Nejedná se sice o první výlet této značky na naše stoly, nicméně novinka bude zatím největším a údajně i nejpropracovanějším podobným projektem. Jak přesně se bude hrát, na jak dlouho taková zábava bude a kolik hráčů se do ní bude moct pustit (podle barev odhaduji 4), to nám tvůrci zatím neprozradili.

zdroj: Titan Forge

Jisté ovšem je, že si dávají za cíl na stůl věrně přenést „vyprávění řízené hráči, složitou ekonomiku i ohromující vizuál“. K tomu jim dopomůže kombinace 4X strategizování, které můžete znát třeba z kultovního Twilight Imperium, s euro prvky, jež se většinou točí kolem sbírání a hospodaření se zdroji.

Hráči se ujmou velení vlastní mezihvězdné flotily složené z různých druhů lodí, zde zastoupených sadou detailních figurek. S flotilou se pustíte do epických vesmírných střetů, které lze prokládat politikou i řešením ekonomiky. Z doprovodného obrázku jde současně odtušit, že dojde na modulární herní plán složený z hexových políček a o slovo se také přihlásí kostky a karty.

EVE: The Board Game odstartuje svou kampaň na Kickstarteru v posledním čtvrtletí tohoto roku, ale už teď si můžete kampaň dát do sledovaných, aby vám její start neunikl. Dodatečný pohled na hru fanoušci získají mezi 21. a 23. zářím, kdy se v Reykjavíku uskuteční letošní EVE Fanfest.