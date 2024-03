Stolní adaptace digitální deskovky Armello dorazila na Kickstarter a hezky se jí daří

13. 3. 2024 13:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Videohra Armello si ušla velký kus cesty, aby mohla uzavřít svůj pomyslný kruh. Původní projekt na digitální platformy vyšel v plné verzi už v roce 2015 a jednalo se de facto o virtuální deskovou hru, která přimíchala ještě RPG prvky, strategické možnosti a taktickou zábavu vytvořenou na základě hraní karet, odehrávající se v půvabném barevném světě plném zvířátek.

Titul si získal srdce mnoha hráčů, takže se časem mohl obohatit o několik rozšíření. No a v průběhu října minulého roku australské vydavatelství King of the Castle ve spolupráci s Quicksilver Studios a Fire Opal Media oznámilo fyzickou stolní adaptaci, která se zrovna pustila do crowdfundingových vod.

Jak asi už z principu věci očekáváte, Armello: The Board Game budu maximálně ctít svou předlohu, takže navrací známý svět, postavy a frakce v podobě krys, medvědů, vlků a králíků, jež získávají následovníky, objevují poklady nebo léčivé síly speciálních kamenů, to vše k sesazení špatného lvího krále. Ke stolu usednou 2 až 4 hráči, kteří se budou bavit klidně dvě až tři hodiny.

zdroj: King of the Castle

Zážitek je to kompetitivní a návrhář Ron Heinsoo ho utvořil tak, aby při každé partii byla cesta k vítězství trochu jiná. Tomu pomáhá i otevřený svět, v němž si vybíráte z jednotlivých možností a cest, získáváte síly i prestiž a plníte hromadu úkolů, za něž dostáváte zkušenosti a další karty. Kdybyste jich však stále měli málo, můžete vyrazit na tržiště, kde utratíte nastřádané zlato.

Jedním z nejdůležitějších prvků je střídání dne a noci, výrazně měnící dynamiku hraní (stejný prvek obsahuje třeba rovněž crowdfundované Dying Light: The Board Game). Každý rozbřesk i západ slunce s sebou přináší svá unikátní nebezpečenství. Akce pak většinu času pohání karty, občas proložené nějakým tím hodem kostkou.

zdroj: King of the Castle

Jak je ze spuštěné kampaně na Kickstarteru vidět, značka si vytvořila slušné množství fanoušků a deskovce se povedlo upoutat pozornost. Proto se cílová částka vybrala během prvních 15 minut a projektu teď na kontě svítí skoro 4 miliony korun. Tím se odemkly i první bonusové cíle jako třeba foilové karty.

Pokud chcete do kasičky přisypat i vy, můžete to udělat libovolnou částkou nebo skrze jednu ze tří nabízených úrovní. Ta nejlevnější za 1 830 korun nabízí standardní edici, kde se skrývá 15 figurek, unikátní kostky, hromada karet a doplňkové herní desky i žetony. Za 2 530 korun zase dostanete sběratelskou edici, která má vylepšenou velkou herní desku, hezčí krabici, kartonový model paláce, kovový žeton prvního hráče a vylepšené plochy na kostky pro jednotlivé postavy.

Maximální úroveň poté představuje ta za necelých 3 500 korun, kde kromě výše zmíněného získáte i všechny doplňky, jako jsou kostky hrdinů, dřevěné žetony zkrášlené sítotiskem, odznáčky a alternativní karty se žabákem Guppym. Pohledem dopravy je každopádně jedno, jakou z úrovní koupíte, protože by se vždy měla pohybovat kolem 625 korun + daň.

Jakmile probíhající kampaň skončí, Armello: The Board Game se dostane do aktivního procesu produkce a výroby, aby přispěvatelé mohli svůj balíček očekávat někdy v průběhu dubna 2025. Potřebujete-li však před nákupem projekt vyzkoušet, asi není jednodušší možnosti než se pustit přímo do videoherní předlohy. I když je škoda, že ta není v doprovodu kampaně ve slevě.