Steamforged Games chystají novou verzi kultovní obchodní strategie Medici. Zároveň můžete předobjednávat další Resident Evil

6. 10. 2023 10:18 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Společnost Steamforged Games máte asi spojenou především se stolními adaptacemi známých videoherních značek, častokrát proměnlivé kvality. Rozhodně to však neznamená, že by celek ve svém portfoliu neměl i jiné projekty. Jeho katalog je ve skutečnosti pestrý a s ohledem na nově oznámenou spolupráci je jasné, že má firma stolní hry v krvi.

Studio oslovilo známého tvůrce Reinera Kniziu, se kterým se domluvilo na nové verzi devadesátkové obchodní hry Medici. Ta během svého vydání stihla získat i nějaké to ocenění a v průběhu let se mezi hráči zařadila do seznamu oblíbených her. A nyní, téměř třicet let po vydání, se k ní může dostat nová generace hráčů.

Hratelnost zůstane v podstatě beze změn. Nadále půjde o aukční hru pro 2 až 6 hráčů, která se odehrává během tří dnů (kol). Jednotlivci si zkusí roli námořních obchodníků, kteří se účastní dražby, aby naplnili svou loď nákladem. Na konci daného kola za získané zboží dostanete mince, které následně využijete v dalších kolech. Mince zároveň představují počet vítězných bodů, takže s nimi musíte nakládat opatrně.

zdroj: Steamforged Games

Co tedy v nové verzi bude jinak? Především vizuál. Ten dostane nádech nových barviček a detailnějších ilustrací, aby více prokoukla renesanční Florencie. Jednotliví obchodníci také dostanou unikátní podobiznu s vlastní lodí, což jejich herním deskám dodá více osobitosti. Společně s tím přibydou žetony lodí pro sledování vašich florénů, pomocné kartičky pro hráče a dřevěné figurky zkrášlené barevným potiskem.

„Medici je klasika! Je vzrušující přivést k životu nové vydání, které si mohou užít noví i staří hráči, a jsem nesmírně hrdý na práci, kterou jsme na ní odvedli. Je mi opravdovou ctí spolupracovat s takovou ikonou, jakou je Reiner Knizia. Úzce jsme s Reinerem spolupracovali na tom, abychom původní vizi dodali nový nádech, a konečný výsledek je opravdu něčím výjimečným,“ okomentoval oznámení Rich Loxam, ředitel společnosti Steamforged Games.

Firma s vydáním míří na úvodní čtvrtletí roku 2024, ale hra je dostupná k vyzkoušení už teď na probíhajícím veletrhu Spiel v Essenu.

Jestli do Essenu nejedete a chcete si od společnosti zahrát nějakou novinku, už nějakou dobu běží předobjednávky pro Resident Evil: The Board Game, který se do veřejného prodeje podívá 16. října. Podporovatelé z kickstarterové kampaně hru už nějakou dobu testují a zatím v nich zanechává pozitivní pocity.

Stolní hra tentokrát adaptuje události prvního videoherního dílu, takže se podíváte do ikonické Spencer Mansion, kde čekají nemrtví a další nepříjemná chamraď. Titulní vila funguje jako pomyslný otevřený svět, který lze volně prozkoumávat v rámci kampaně, která v základu zabere přes 27 hodin. Klíčovým prvkem pro přežití je chytré využívání dostupných zdrojů, vysílání neherních postav na mise a přirozeně kooperace všech hráčů (1 až 4). Důležitá jsou i všechna rozhodnutí, která povážlivě ovlivní další průchod. Jestli ale nemáte moc času, všechny scénáře můžete odehrát jako jednorázová dobrodružství na 60 až 90 minut.

Resident Evil: The Board Game v základu stojí zhruba 2 450 korun. K dispozici je ještě dvojice rozšíření Into the Darkness a Bleak Outpost. Obě přidávají 8 hodin obsahu, kde se postavíte dalším překážkám a pokusí se vás usmrtit noví nepřátelé, včetně pavoučí Black Tiger a žraločího Neptuna. Rozšíření samostatně stojí 1 600 korun, takže nejvýhodněji vychází společný balík veškerého herního obsahu za snížených 5 330 korun.