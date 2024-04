Star Wars: Unlimited – recenze prvního aktu povstání Rebelů

11. 4. 2024 17:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Sběratelské karetní hry (TCG) jsou mou achillovou patou. Pokaždé si říkám, že s nimi končím, protože nestojí za ty investované peníze a kolikrát ani čas. Nicméně vždycky se nakonec k nějaké vrátím nebo naskočím do nové. Ať už to je stálice v podobě Magic: The Gathering, minuloroční Disney Lorcana nebo revoluční Altered, která si nedávno prošlo Kickstarterem.

I proto jsem si říkal, že Star Wars: Unlimited snad už konečně úspěšně vynechám. Z marketingových materiálů mě titul vyloženě neoslovil, a navíc jsem měl docela velký problém s vybraným stylem ilustrací, pohybujícím se někde na pomezí komiksu a karikatur (nikoliv ve špatném slova smyslu).

Jenomže pak nadešel 8. březen, do obchodů dorazila první edice Spark of Rebellion a já jsem začal přemýšlet nad tím, že to zkusím. A i když jsem celý jeden týden odolával, nakonec jsem povolil. A jsem za to nakonec vysloveně rád. Kdybych totiž své „předsevzetí“ dodržel, utekla by mi pravděpodobně nejzábavnější, ale jistě jedna z nejpovedenějších TCG nejen poslední doby.

Před dávnými časy…

Star Wars: Unlimited je svým způsobem vlastně taková fúze principů z jiných titulů, obohacená o několik svých vlastních myšlenek povýšených zasazením do oblíbeného universa (jestli ho řadíte do fantasy nebo do sci-fi, to už je na vás), s nímž současně chytře pracuje a není pouhou kulisou. Hlavním cíle každého souboje je, aby se vám podařilo srazit počet životů nepřátelské základny na nulu (maximální počet životů je 30).

zdroj: Vlastní

K tomu docela logicky dospějete tím, že ze své ruky vykládáte karty, které mají různé efekty a jsou rozdělené na jednotky, upgrady (vylepšování jednotek) a události (něco jako kouzla). Abyste však takové karty mohli vůbec vykládat, potřebujete mít zdroje. Pokud přicházíte od Magiců, možná vás překvapí, že zde neexistuje různě barevná mana.

Zdroje jsou unifikované a fungují podobně jako třeba v Disney Lorcana. To znamená, že jakoukoliv kartu na ruce lze vyložit lícem dolů, čímž ji proměníte na zdroj. Stejně jako u pohádek, i ve světě Star Wars to tvoří dodatečnou taktickou vrstvu, u které musíte přemýšlet nad tím, jaké karty si tímto způsobem můžete dovolit spálit, případně kdy.

Stejně tak si už tradičně musíte lámat hlavu nad tím, v jakém sledu karty v pozdějších fázích vykládat. Jak totiž bývá zvykem, každý efekt může nabídnout lepší výhody při dobrém načasování (a samozřejmě v případě, že vám karty přijdou dobře do ruky). Současně se na kartách, zpravidla na jednotkách, objevují různá klíčová slova, nabízející dodatečné vlastnosti. V první edici jich naleznete celkově osm, což je ideální počet na to, aby v nich nebyl nepořádek, ale současně přinášely dostatečné možnosti pro různé taktiky. Ale samozřejmě se v dalších edicích budou jenom rozšiřovat.

zdroj: Vlastní

…v nové galaxii

Tohle všechno zatím zní docela standardně. Vyloženě ničím se zde nevybočuje z řady a pokud jste někdy hráli nějakou sběratelskou karetku, výše uvedené principy vám budou známé. Jenomže tu je hned několik důvodů, které z toho dělají chytré, docela unikátní, a hlavně výsostně zábavné posezení. A začíná se hned u výstavby jednotlivých herních balíčků.

Nejvíc vítám minimální limit na množství karet. Oproti běžně zavedenému standardu 60 karet se v tomto případě šlo níž, a to na hranici 50 kusů. Rozdíl deseti se sice na první pohled nemusí zdát jako markantní, ale ve výsledku je opravdu znatelný. Nejenže se tímto způsobem zase o trochu více snižuje prvek náhody (samozřejmě je zde pořád zastoupený), ale rovněž i potenciální cena k sestavení funkční sestavy. Navíc se tím zlepšuje přívětivost pro nováčky, kteří nejsou zbytečně zahlcení.

Tomu prospívá i skutečnost, že limit maximálního počtu kopií jedné běžné karty je nastavený na tři, nikoliv na čtyři. To znamená, že nepotřebujete vlastnit tolik karet, čímž do jisté míry odpadá vyložené hnaní za boostery a kusovkami. A to i kvůli základním pravidlům, jak si jednotlivé balíčky můžete stavět.

Ke komu patříš?

Ty jsou vždy vybudované kolem jednotlivých aspektů. Ve hře jich naleznete celkově šest – modrá pro ostražitost, fialová pro zlodušství, zelená pro velení, červená pro agresivitu, žlutá pro lstivost a zlatá pro hrdinství. Identitu vašeho balíčku, a tedy i vybrané aspekty, vám pak určí zmíněná vybraná základna, doplněná o jednoho z velitelů. Jejich kombinací dostanete tři dostupné barvy, které v balíčku budete používat nejčastěji. Nicméně v duchu oficiálního podtitulu se zde fantazii meze nekladou. Takže do decku klidně lze zařadit i zbylé tři barvy, pokud chcete. Jenom musíte počítat s tím, že pro jejich vyložení budete potřebovat více zdrojů.

Tohle dodatečné pravidlo, které lidem vyloženě neváže ruce, mi přijde jako skvělá věc, díky níž se jistě dočkáme zajímavých balíčků, vystavěných na úplně jiných principech. Navíc zmíněný velitel není jen tak na okrasu. Nabízí unikátní schopnost, podle které se nadále můžete rozmyslet, jaké karty pro hraní vybírat. A jakmile naakumulejete dostatek zdrojů, klidně ho můžete vyslat přímo na bojiště, kde zastane roli velice silné jednotky.

A když už jsme narazili na bojiště, tak i na něm naleznete zajímavosti. Všechny jednotky, které vykládáte, totiž patří do dvou kategorií – pozemní a vzdušné. Každý typ má svou vlastní oblast a navzájem jen pramálo interagují, respektive vzdušné neútočí na pozemní a naopak. Proto bojujete na dvou frontách zároveň, na což je dobré myslet při sestavování své armády. A hezky to simuluje vesmírnou bitevní vřavu.

zdroj: Vlastní

Neočekávaný lup?

Studio Fantasy Flight Games všemi těmito kroky dosáhlo vtahujícího výsledku, který nabízí skvělou volnost. Principů není tolik, aby se nováčci ztratili, ale pořád jich je dostatek, aby si ti největší fanoušci maximálně vyhráli. Benevolentní systém aspektů a menší minimální počet karet pak zapříčiní, že i když pro ty nejlepší sestavy budete muset nějakou korunu investovat, případně mít opravdu velké štěstí při otevírání boosterů, tak jste schopní vytvořit kompetitivní balíček i s menší investicí.

Jednoduše mi přijde, že se firmě podařilo trefit zlatý střed, ve kterém se respektují vaše peníze (do takové míry, jakou TCG projekty umožňují), dává se důraz na přístupnost, ale rovněž je zde prostor pro velké nadšení, přemýšlení a strategizování.

Také mám z těch všech partií a otevřených boosterů pocit, že už v první edici se povedlo přinést „dokončený“ produkt. Respektive se mu podařilo položit samostatné a nesmírně dobře fungující základy, které se postupně budou stávat komplexnější. Ale už u Spark of Rebellion mi nepřijde, že by něco vyloženě chybělo. Že časem přijde nějaký esenciální prvek, který hraní pořádně nakopne. Vše působí uceleně. A to i kvůli vítané koherenci.

zdroj: Vlastní

Bez pravidel podle pravidel

Star Wars: Unlimited působí jako soustředěný projekt. I když na něm opět pracuje nezměrné množství lidí, nevypadá to tak. Ilustrace, ačkoliv některé se svým stylem lišící, následují jasné mantinely a všechny obrázky působí, že vypadly ze stejného projektu (což se třeba o Magic: The Gathering ani Disney Lorcana opravdu říct nedá). A i když jsem s jejich podobou měl původně trochu problém, časem mi k srdci přirostly. Především pak v alternativních Hyperspace variantách.

Stejně tak se jasně respektují pravidla samotného světa, který je zabudovaný přímo do jednotlivých principů. Postavy jsou do aspektů rozložené podle jejich historie a místa v univerzu, takže je vidět, že autoři nad tím evidentně přemýšleli. Stejně jako nad jednotlivými schopnostmi, které víceméně odpovídají povahovým rysům a dovednostem.

Sympatické rovněž je, že se myslelo i na nejrůznější styly hraní. To znamená, že boostery jsou vystavěné tak, aby draftovací hraní dávalo smysl, bylo svižné a zábavné. Myslelo se i na společenštější hráče, a to s režimem Twin Suns. Ten nabízí klání až čtyř lidí (2v2) s trochu alternativními pravidly. Přiznám se, že herní mód jsem si vyzkoušel pouze jednou, leč i z této krátké doby mi přijde jako příjemná alternativa, která se dle mého neztratí. Avšak hlavní formát bude stále dominantní.

zdroj: Vlastní

Kvůli všemu výše zmíněnému tak nemohu tuhle recenzi ukončit jinak než na nadšené notě. Star Wars: Unlimited si získalo mé srdce a za krátkou dobu jsem si na něm vypěstoval závislost, která mne asi jen tak neopustí. A už se nemohu dočkat toho, do jakých končin se s následujícími sety podíváme. Očekávání jsou vysoká.

Za poskytnutí titulu na recenzi děkujeme hernímu obchodu Xzone. Star Wars: Unlimited – Spark of Rebellion vyšla 8. března. Dostupná je skrze starter set, boostery a booster boxy. V červenci na první edici naváže druhá jménem Shadows of the Galaxy a v listopadu třetí Twillight of the Republic.