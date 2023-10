Spoluautor 4. edice Dungeons & Dragons vytvoří stolní adaptaci digitální deskovky Armello

10. 10. 2023 10:53 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Kruh se konečně uzavře. Australské vydavatelství King of the Castle oznámilo, že na trh se stolními hrami ve spolupráci s Quicksilver Studios a Fire Opal Media uvede adaptaci videohry Armello, která je de facto digitální deskovkou.

Pohádkové dobrodružství od studia League of Geeks vyšlo ve své plné verzi už v roce 2015 a od té doby se rozšířilo o několik dodatků. Hra používala mnoho deskoherních prvků a kombinovala RPG elementy, strategické možnosti i taktické hraní postavené na kartách. Tento mix se dočkal pozitivní odezvy u kritiků i hráčů.

Armello: The Board Game ho tedy přinese do „přirozeného“ prostředí našich stolů. Příliš podrobností se o adaptaci zatím neví, ale jistě zaujme, že se o návrh hry postará Ron Heinsoo, který se podílel na vytváření 4. edice Dungeons & Dragons.

Všechny zainteresované strany slibují, že se fanoušci mohou těšit na známý svět i oblíbené postavy, stejně jako novinky. Z prvních fotek prototypu lze usoudit, že se zachová většina ústředních prvků, tedy karty schopností i událostí/úkolů, stejně jako postupné vylepšování postav s unikátními schopnostmi. Rovněž nechybí čtyři klany krys, medvědů, vlků a králíků, které se snaží sesadit z trůnu prohnilého lvího krále.

„Jsme neskonale nadšení z toho, že můžeme s King of the Castle vytvořit adaptaci deskové hry Armello. Armello má dodnes oddanou fanouškovskou základnu a my se nemůžeme dočkat toho, jak stolní komunita přijme tuto novou kapitolu cesty univerzem,“ pronesl Blake Mizzi z League of Geeks.

Armello: The Board Game si před uvedením projde crowdfundingovou kampaní, na níž si autoři vyzkouší, jaký je o ní zájem. Kampaň odstartuje v únoru 2024 a je možné očekávat, že přinese mnoho bonusů a exkluzivit. Dodatečné novinky se jako první dozví odběratelé newsletteru, k němuž se přihlásíte na oficiálních stránkách.