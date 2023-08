Skvělou válečnou dvojkovku Odhodlaní: Normandie si můžete zahrát jako videohru

1. 8. 2023 12:01 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

O velice povedené sérii her Odhodlaní jsme na webu psali už několikrát. Trevor Benjamin a David Thompson v ní přinášejí velice přístupný válečný zážitek pro dva hráče, kdy každý díl kromě různých mechanismů dodává i jiné dějiště.

V české edici prozatím vyšlo Odhodlaní: Normandie a Odhodlaní: Severní Afrika, zatímco letos Osprey Games v zahraničí uvedou Undaunted: Battle of Britain. Mezitím vývojářské studio Bookmark Games složené z jednoho nadšeného vývojáře ještě připravovalo digitální verzi, která v uplynulých dnech dorazila do předběžného přístupu na Steamu.

Konkrétně se jedná o digitální adaptaci Normandie, takže virtuálně zakusíte ikonické vylodění na břehu Francie. Stále jde v základu o promyšlený deckbuilding, v němž velíte pěchotě (Spojencům nebo Německu), s níž obsazujete klíčové cíle, které se poté snažíte udržet. Logicky se ale tato verze snaží využít různých výhod virtuálního prostředí.

Proto se můžete pustit do hraní v sólu proti umělé inteligence, v lokálním multiplayeru, i v rámci asynchronního online multiplayeru. Předběžný přístup přináší celkově 14 scénářů (všechny ze stolní předlohy a nějaké bonusové) i základní tutoriál.

Zajímavé je, že při hraní sólo jsou dostupné dvě možnosti umělé inteligence – běžná a experimentální, která pracuje se strojovým učením. Druhá možnost je ale prozatím přístupná pouze v rámci prvního scénáře, jelikož má podle vývojáře ještě co zlepšovat. Ale vyzkoušet si ji můžete.

Vzhledem k tomu, že jde o předběžný přístup, je samozřejmě potřeba počítat s různými nedodělky. Online multiplayer nemusí fungovat správně, vizuál i zvuk potřebují dodatečnou práci, stejně jako zmíněný tutoriál. Taktéž zatím absentuje kampaňový režim, který přijde později.

Proto tvůrce žádá o trpělivost. To ale nic nemění na tom, že si předběžný přístup lze konečně zakoupit na Steamu, a to do 4. srpna v 10% slevě, díky které vás titul vyjde na 340 korun. Následně povyskočí zpět na 380 korun a plnou hru, která bude stát stejně, očekávejte zhruba za rok.