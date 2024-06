Rozšíření New Shores obohatí deskovku Zoo Tycoon o vodní, polární a australský život

6. 6. 2024 11:30 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Zoo Tycoon: The Board Game je zdařilá stolní adaptace legendárního počítačového Zoo Tycoonu (viz recenzi), která vás ohromí barevností, zásobou figurek zvířat i celým manažerským systémem, v němž si spravujete svou vlastní zoo. Jen se do deskovky vlivem ne příliš povedených pravidel hůře proniká a její dohrání si vyžádá celý večer.

A její tvůrci si řekli, že to nestačí! Proto chystají první, ale – přiznejme si – naštěstí i poslední rozšíření New Shores, tedy velkou a pořádně naditou krabici. Rozšíření se zaměří primárně na přidání velké spousty dalších živočichů, jimiž ozvláštníte své výběhy.

Na jedné straně jsou to vodní tvorové jako kapustňáci, mořské želvy a žraloci zebrovití; na druhé straně polární zvířata jako lední medvědi, tučňáci a pižmoni; na třetí straně jsou tu zástupci z Austrálie, jmenovitě třeba klokani, koaly a krokodýli; a konečně se ještě každá zoo rozroste o vivárium, kde se zabydlí ryby, plazy, obojživelníci a další.

Dohromady to dělá desítky nových druhů zvířat (24 hlavních a 48 pro vivárium), kde jejich karty s nádhernými ilustracemi doprovodí neméně pohledných 230 dřevěných figurek. Tvůrci tvrdí, že se zakomponováním rozšíření nijak nezvýší komplexita hry, jen se rozšíří možnosti, s jejichž umírněním pomůže nový systém výměny zvířat.

Nic z toho se ale neobejde bez nové a rovněž poslední kampaně na Kickstarteru, která odstartuje již 2. července. Ta samozřejmě nenabídne jen nové rozšíření New Shores, ale i původní hru Zoo Tycoon: The Board Game, byť ne úplně původní, ale v aktualizované druhé edici.

Vzhledem k tomu, že základní hra vyšla díky vydavatelství Blackfire v češtině, se samozřejmě nabízí otázka, jak to bude s překladem rozšíření. A tady přinášíme bohužel špatné zprávy. Vzhledem k tomu, že se zatím podařilo prodat jen polovinu prvního nákladu, nemůže být o dotisku druhé edice a rozšíření řeč.