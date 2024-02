Ravnica: Cluedo Edition spojuje hratelnost 30 let starých Magiců a 70 let staré deskovky

6. 2. 2024 9:08 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Již tento pátek oficiálně vychází nová sada karetní hry Magic: The Gathering nazvaná Murders at Karlov Manor. Jak už název napovídá, tentokrát se tvůrci rozhodli udělat z hráče detektivy, takže nové mechanismy budou podřízené vyšetřování.

Není to ale jediný, detektivně zaměřený produkt, který tento měsíc vyšlou Wizards of the Coast do obchodů. Tím dalším je Ravnica: Cluedo Edition a někomu už určitě začíná svítat. Ano, půjde o spojení sběratelské karetní hry Magic: The Gathering a klasické vyšetřovací deskovky Cluedo z roku 1949.

V původním Cluedo hráči pohybují svými figurkami po plánu a hádají, jaké mají ostatní hráči v ruce karty, aby se postupnou dedukcí dobrali k trojici hledaných informací – kdo je vrahem, čím vraždil a kde.

zdroj: Wizards of the Coast

V Ravnica: Cluedo Edition děláte vlastně totéž, akorát se tu nepohybujete po plánu, ale hrajete Magicy. Kdykoliv dáte některému ze svých soupeřů (hra je pro 2 až 4 hráče) zranění, můžete se ho zeptat na jednu kartu důkazu a postupně se tak dobrat třem hledaným kartám, které se před hrou tajně umístily do speciální obálky. Vyhrát můžete buď uhádnutím všech tří karet nebo vyřazením všech vašich soupeřů.

V nevelké krabičce se skrývá 8 specifických boosterů (z 20 možných) ve stylu Jumpstartů, to znamená, že vždy smícháte obsah dvou boosterů, čímž získáte celý hrací balíček bez nutnosti jeho podrobné tvorby. Dále je tu 21 karet důkazů inspirovaných hrou Cluedo, ale použitelných i v normální hře Magiců.

V boosterech můžete najít karty z celkových 252 zamýšlených pro tento set, z nichž pouhých 10 jsou úplně nové uncommonky a 20 nová rareka. V každém balení je ještě foilový shockland bez rámečku a s alternativním obrázkem a zbytek tvoří zástěny pro uchování tajných informací, zápisníky a zmíněná obálka.

Hra Ravnica: Cluedo Edition vychází již 23. února a v českých obchodech ji v rámci předobjednávky seženete od 1 299 korun, zároveň si za 129 korun můžete přikoupit samostatné boostery této speciální edice.